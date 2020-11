Poznar sestřelil bývalého zaměstnavatele: Ale pořád k němu mám velké sympatie

13:28

To jsou paradoxy! Během svého angažmá v Plzni nevsítili ani jednu ligovou branku. Ve vzájemných zápasech to však zlínskému útočníkovi Tomáši Poznarovi pálí. „Proti takovému soupeři se góly počítají snadněji,“ culil se Poznar poté, co v neděli svůj bývalý klub sestřelil.