Penalty, fauly, karty, ofsajdy. Verdikty sudích, které vyvolaly spory

Komise rozhodčích v čele s předsedou Vítorem Manuelem de Melo Pereirou komentáře k verdiktům, které vyvolaly bouřlivé reakce mezi fanoušky, zveřejní během úterý.

O které šlo především?

Karviná - Slavia 1:3 rozhodčí Pechanec - Blažej, Novák, videoasistent Julínek

Penaltové situace, po jedné na každé straně. Obě dlouho přezkoumávané, pokutový kop jen pro Karvinou.

Sudí Pechanec v prvním poločase nenařídil penaltu po střetu karvinského Dramého se Simou. V závěru duelu pustil souboj slávisty Holeše na Čmelíka, tudíž oběma týmům měřil stejně.

Videoasistent Julínek doporučil nařídit penaltu jen v druhém případě, z níž domácí v závěru snížili na 1:2.

Pechanec ze hřiště nemusel vidět, že Holeš zasáhl Čmelíka nohou. Na první pohled to vypadalo, že si domácí hráč dělá prostor tělem a pouští si míč. A když vidí, že by ho už nestihl a cítí kontakt na zádech, na rameni, tak jde k zemi.

Ale z bočního pohledu kamery bylo vidět, že ho Holeš zasáhl nohou. Proto Pechanec verdikt změnil.

V prvním případě arbitři zřejmě usoudili, že Simovi míč utekl daleko od nohy, snažil se na něj dosáhnout stejně jako Dramé a jejich nohy se střetly. Pechanec pískal útočný faul, což mu VAR potvrdil.

Abdallah Sima ze Slavie (vpravo) se snaží zpracovat balon, ze strany ho sleduje karvinský Martin Šindelář.

Situace se přezkoumávala dlouho především kvůli předchozímu souboji Dramého s Kúdelou, kteří se svalili na zem po centru Provoda z rohu. Až poté, co Stanciu vrátil míč zpátky do vápna, došlo ke střetu Dramého se Simou.

Pechanec však chyboval v úvodu a v závěru utkání při hrubých faulech karvinských hráčů.

Za bezohledný zákrok na Bořila měl Mikušovi udělit žlutou kartu. Domácí záložník šel do skluzu, nataženou pravačkou sice protivníka nezasáhl, ale jak klouzal po trávníku, nabral slávistického kapitána druhou nohou. I když ji měl staženou a Bořila spíš podmetl.

V nastaveném čase za rozhodnutého stavu neviděl surový zákrok karvinského brankáře Bolka na Lingra. Situaci zachránil až videoasistent Julínek, který doporučil červenou kartu.

Šlo o rychlý brejk, sudí tak nemohl mít ideální postavení. Navíc ho mohlo zmást, že Bolek zahrál nejdřív míčem.

Po zhlédnutí u monitoru vytáhl červenou kartu a směrem k Bolkovi argumentoval: „Zasáhl jsi ho nepřiměřenou silou kopačkou do hrudníku, to je jasná červená karta.“

Zlín - Ostrava 1:1 rozhodčí Machálek - Vlček, Lakomý, videoasistent Klíma

„Vymyšlená penalta,“ kritizoval ostravský trenér Luboš Kozel rozhodnutí hlavního arbitra Machálka i doporučení videoasistenta Klímy, který pokutový kop nerozporoval.

Rozhodčí Machálek nařídil pokutový kop těsně před přestávkou poté, co zlínský Fantiš spadl na zem po kontaktu s bránícím Fillem.

„Viděl jsem to po zápase v televizi. Nechápu, že když je tady kontrola VAR, že tohle někdo posoudí jako penaltu,“ divil se Kozel.

„Dostal jsem se před Filla a cítil jsem, že mě trefil do čelisti. Nevím, jestli to bylo rukou nebo loktem, ale zasáhl mě do obličeje,“ tvrdil Fantiš.

Z televizních záběrů nelze posoudit, s jakou intenzitou Fillo protivníka zasáhl. Pokud rozhodčí na hřišti rozhodl, že Fantišův pád zavinil zákrok Filla rukou, videoasistent sotva mohl odhalit zjevnou chybu a penaltu doporučit odvolat.

Plzeň - Pardubice 2:0 rozhodčí Berka - Dresler, Melichar, videoasistent Petřík

Třikrát dostala Plzeň míč do sítě Pardubic ze situací, u kterých se posuzovalo ofsajdové postavení jejích hráčů.

Videoasistent Petřík, zdá se, neodvedl špatnou práci. Všechno posoudil správně, byť ta poslední situace je hodně diskutabilní.

Poprvé se Plzeň radovala v závěru poločasu po dorážce Ondráška. VAR správně vyhodnotil, že plzeňský útočník byl v době Kašovy střely v těsném ofsajdovém postavení. A doporučil branku neuznat.

Když pardubického gólmana Boháče překonal v 78. minutě Havel, pomezní Dresler zvedl praporek. Havel totiž převzal míč v ofsajdovém postavení. Jenže videoasistent správně postřehl, že k plzeňskému střelci nasměroval míč nechtěným zásahem pardubický obránce.

Plzeňský fotbalista Milan Havel dává gól v utkání s Pardubicemi.

Hlavnímu Berkovi doporučil návštěvu u monitoru, aby sudí sám posoudil, jestli šlo o vědomé hraní. Berka následně branku uznal.

Třetí a zřejmě nejvíc sporný moment nastal v nastavení. Ba Loua z pravé strany poslal přízemní centr, na který nabíhal Ondrášek, jenž byl v ofsajdovém postavení. Přihrávku pustil za sebe a dobíhající Bucha skóroval do odkryté brány, protože brankář Boháč reagoval na nabíhajícího Ondráška.

Pro uznání branky hovoří argumenty, že Ondrášek na centr jen nabíhal, ale do hry se aktivně nezapojil, nezahrál míčem, nenapřáhl ke střele. Jen prostě nechal míč projít za sebe.

Proti uznání hovoří fakt, že pardubického brankáře svým pohybem a náběhem ovlivnil. Situace není jednoznačná, v pravidlech by asi našly oporu obě možnosti.

Sparta - Boleslav 1:0 rozhodčí Proske - Kotík, Paták, videoasistent Orel

Rozhodčí Proske neměl v zápase na posouzení obtížné situace.

Z klidného střetnutí vybočil snad jen zákrok Matějovského na sparťana Plavšiče. Byl bezohledný na žlutou kartu, nebo surový na vyloučení? Proske volil první možnost a videoasistent Orel jeho verdikt jako zjevnou chybu neviděl.

Marek Matějovský (vlevo) z Mladé Boleslavi se snaží hlavičkovat balon, zezadu ho brání Adam Karabec ze Sparty.

K odraženému míči po hodině hry za stavu 1:0 měli oba hráči přibližně stejně daleko. Plavšič se rozhodl jít do skluzu, míč odehrál a Matějovský mu seshora šlápl na holeň či na kotník.

Udělal Matějovský všechno pro to, aby se noze protivníka vyhnul? Nebo jen dokončil krok a pohyb nedokázal zkoordinovat? S jakou intenzitou na Plavšiče šlápl?