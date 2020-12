PONEDĚLNÍK: Aspoň je o čem psát... Draku, smutno mi je

„Charakter hráčů je zcela zásadní kritérium. Charakter, charakter, charakter,“ prohodil v rodinném kombíku se třemi dětskými sedačkami, když předjížděl kamion.

„Myslíte, že je to tak i v životě? Že charakterní lidé hrají prim?“ bleskla mi hlavou spousta jmen (Berbr, Královec, Rogoz, Ardeleanu...)



Jílek se pousmál. „Jó, to nevím...“

Josef Krula je bývalý rozhodčí s kontroverzní pověstí. Proč je sportovním manažerem Sparty? Právě proto? „Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl,“ odposlechli kriminalisté hovor bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra, toho času drženého ve vazbě kvůli podezření z ovlivňování zápasů.

Sudí Pavel Královec odvětil, že „jim to nedělá problém.“ A bohorovně dodal: „Ať mají o čem psát.“

Tak píšeme: Snad už si nepísknete, pacholci. A kdo všechno ještě?

Ostatně nebylo třeba policejních odposlechů, abychom napsali, jak hanebně a okatě další rozhodčí Petr Ardeleanu loni zařízl Brno v baráži o ligu proti Příbrami.

„Já jsem stejně radši, když je Jarda nadšenej, než Brno,“ vyznal se Berbrovi servilně Ardeleanu do telefonu 5. června 2019.

Příbramský šéf Jaroslav Starka pak do mobilu Berbrovi uctivě pověděl: „Tiše říkám díky.“

Děkujeme pěkně! Kdo nenahlédl do spisu, jako by nebyl, platí v poslední době pro reportéry mapující obří skandál českého fotbalu. Čtu to a zvedá se mi - kupodivu ještě - kufr.

Pořád to divadlo nemůžu přijmout za status quo. Víc než naštvání je mi z toho vlastně už jen smutno. Že gauneři ničí náš milovaný sport, práci slušných lidí, kteří dělají fotbal s nejlepšími úmysly z čisté lásky k němu.

A skandál bude bobtnat jako těsto na vánočku. Citlivým povahám se kufr zvedne ještě několikrát.

Nejsem naivní, ale víc než zjištění, že od divokých devadesátek se toho v českém fotbale, žel celé společnosti, mnoho nezměnilo - pokud ne k horšímu -, mě děsí představa, že český fotbal šanci na obrodu nevyužije, neboť ji využít vlastně ani nechce, a tak většina klubů „tiše s díky“ doufá, že se ve spisech neobjeví a jedeme dál, draku.

Nic není černé, nebo bílé. Snažím se vcítit do kůže klubů, kteří mají lidi na rozhodčí, protože takhle se prostě funguje léta, snažím se vcítit do kůže gumových rozhodčích, kteří se ohnou na zavolání s povolením zabíjet.

Dělají jen svou práci, kterou mají rádi? A tohle prostředí je tak deformovalo? Určitě ne všechny. A ano, mají možnost volby jako my všichni.

Nic není černé, nebo bílé. A soudy na počkání jsou tak snadné. Odpusťte psaní o morálce, o níž se psát nemá, ta buď je, nebo není.

Radův enormní vliv na tým

Raději zpátky k fotbalu, jenž ustojí všechny rány a parazity na něm vydělávající, neboť něco tak krásného zavrhnete těžko, a když, tak jen na čas.

Po 11. kole ligy nezbývá než zatleskat pardubickému nováčkovi, který je už pátý. Kdo by to byl čekal? Prakticky bez posil. David Huf dal gól ve čtvrtém zápase v řadě, skvělá bilance. Dobře vedený tým s charakterem.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Zprávy, rozhovory, komentáře

Dalšímu nováčkovi, Brnu, to bez posil moc nejde, což potvrdila i porážka s Pardubicemi, a trenér Machálek má nůž na krku. Nemyslím si, že by z týmu mohl vymačkat o moc víc, chybí kvalita, jeho zodpovědnost může spočívat především v tom, že to neodhadl, pokud věřil, že tento mančaft má stabilně na víc.

Sestupují tři týmy, tedy pokud se znovu nezmění systém, a to je strašák pro hodně klubů.

Překvapuje Příbram, jež čtyři zápasy neprohrála. A Jarda je nadšenej i bez Ardeleana.

Nadšení může vládnout také v Jablonci, který úžasně otočil zápas proti Plzni. Občas slyším, že role trenérů během zápasu není tak klíčová, ale v případě koučinku Petra Rady je zcela zásadní.

Poznáte, když z nějakého důvodu na lavičce Jablonce není, jako by to byl jiný tým. Rada do toho dává všechno a totéž každý moment vyžaduje od hráčů.

Výbornou práci odvedl také Liberec v Evropské lize. Výrazně pomohl českému koeficientu a navíc vydělal slušný balík. Energický a usměvavý kouč Pavel Hoftych se Slovanu tuze vyplácí.

A to by možná Liberec ovládl český pohár, pokud by se pan Královec ve finále se Spartou nedopustil velké „chyby“, když nevyloučil Frýdka.

Ale to už jsou jen kdyby. A my máme aspoň o čem psát. Raději bychom však nepsali.

Charakter, charakter, charakter.

Pěkné ponedělí.