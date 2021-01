PONEDĚLNÍK: Kdo se činí a kdo tápe na přestupovém trhu. Zachrání posily Opavu?

Absurdní výsledky výzkumu Národní sportovní agentury, podle které je fotbal až osmý nejpopulárnější sport v Česku, dokonce spojily odvěké rivaly Spartu se Slavií, jež se důrazně ohradily proti tomu, aby tato data sloužila jako podklad pro stanovení klíče pro rozdělování miliard korun ze státních dotací.

Chápu, jde o peníze, ale stejně mi přijde lidsky líto, že se podobně důrazně a okamžitě neohradily kluby (až na Teplice), když vyšly najevo korupční a zastrašovací praktiky někdejšího místopředsedy svazu Romana Berbra.

Už byl propuštěn z vazby, takže mohl sledovat start druhé půlky sezony z pohodlí domova.

My se tentokrát zaměříme na to, jak si kluby dosud vedly na přestupovém trhu, jenž končí v Česku 8. února.

1. Opava. Nejvíc jí teče do kopaček, takže se v zimě nejvíc činila. Poslední tým tabulky přivedl sedm hráčů, z toho hned šest nastoupilo proti Zlínu v základní sestavě. Slezané vyslali jasný vzkaz, že pro záchranu udělají maximum. Bude to však stačit?

I když mají trenér Radoslav Kováč se sportovním ředitelem Pavlem Zavadilem mraky zkušeností z pestrých hráčských kariér v zahraničí, v nových rolích se teprve učí. Každopádně posily jako Smola, Hellebrand, Kulhánek, Březina či Nešický pomohou určitě.

2. Mladá Boleslav. Dalo se očekávat, že po bídném podzimu bude v klubu rušno. Ostatně za trenéra Karla Jarolíma tomu tak často v přestupních oknech bývá. Jeho předchůdce Josef Weber zčásti doplatil na to, že mu vedení před sezonou nepřivedlo posily do ofenzivy, byť se poměrně nedávno celá rozpadla - Komličenko, Mešanović, Bucha a do toho se zranil lídr Matějovský...

Ten už je konečně fit, návrat oslavil gólem a s těmi pomůže i Malínský. Na hostování přišel ze Slavie také Takács, logicky se vrátil z Jablonce Ladra. I příchody Jiráska či Řezníka jsou dobrým krokem.

3. Slavia. Největším posílením mistra je, že nikoho neprodala, včetně trenérského týmu. Udržela i podzimní kometu Simu a získala vytouženou posilu na pravý kraj obrany - dánského reprezentanta Alexandera Baha.

Přesto se zdá, že šampion utrácí s větší rozvahou. Olomouckého záložníka Faltu chtěl až v létě gratis po konci smlouvy a nakonec ho ulovila Plzeň. Jinak tomu může být v případě dalšího tahouna Sigmy Davida Housky, kterému rovněž končí kontrakt v létě.

Upřímně, pochybuje někdo o obhajobě sešívaných?

4. Zbrojovka Brno. Sice jde jen o hostování, ale aspoň tak. Návrat stopera Luďka Pernici z Plzně nováčkovi rozhodně prospěje. S lídrem Pavlem Dreksou vytvoří pevné základy mužstva. Konkurenci zvýší i Texl se Záhumenským, nicméně problém v ofenzivě zůstává značný - při zranění útočníků Přichystala s Růskem začal na hrotu osmnáctiletý Fila.

O útočné akce Zbrojovky se má starat především záložník Vaněk, jenž za kouče Machálka paběrkoval. Dostálek na něj bude sázet víc, byť některé Vaňkovy výroky o předchozím trenérovi nebyly zrovna profesionální.

5. Baník Ostrava. Ostrava chce do Evropy, takže šéf klubu Václav Brabec zatrhl klíčovému stoperovi Stronatimu už téměř domluvený přestup do Maďarska. Sportovní ředitel Alois Grussmann přivedl Sanneha a z nedaleké Karviné Ndefeho, což se ne vždy dařilo. A z Třince pak nadaného záložníka Ciencialu. Baník má ambice, silného majitele a je na čase to ukazovat i na hřišti.

Kouč Teplic Radim Kučera smutní.

6. Teplice. Pokud byste posily sklářů hodnotili po prvním zápase a rychtě od Jablonce, moc plusových bodů by Mazuch, Droehnle, Gabriel či Macej zrovna nedostali. Ale chvíli s tím ještě počkejme. Trenér Radim Kučera je každopádně rád, že už nemusí do sestavy dávat každého, kdo má nohy.

Šimon Falta, posila Viktorie Plzeň z Olomouce.

7. Plzeň. Příchod olomouckého sprintera Šimona Falty je jistě výhodný tah. Před koncem smlouvy měl stát údajně jen milion korun. Prověřené zboží v ideálním fotbalovém věku. I navrátilec Šulc zapadl rovnou do sestavy. Ale Plzni to stále drhne, což potvrdila i plichta v Příbrami.

8. Jablonec. Odchod Ladry po skončení hostování do Boleslavi je sice mrzutost, zato se Jablonci povedlo z Jihlavy získat žádaného Smejkala a to není málo vzhledem k tomu, kolik klubů jej v minulosti poptávalo.

Hlavními „posilami“ Severočechů ovšem mohou být borci, kteří na podzim neoplývali formou - útočník Doležal a záložník Jovovič jsou zpátky v plné parádě. Všimli jste si, jak má Doležal silné nohy? Kolik míčů zase udrží i proti přesile a jak v Teplicích připravil tři góly?

Ve stále větší formě hraje i ZDRAVÝ křídelník Pilař, jako by chtěl ještě oživit i sen o návratu do reprezentace.

A především - na lavičce zůstává bouřlivák Petr Rada, jenž v Jablonci, kde mu pravidelně prodávají opory, odvádí úžasnou práci. Nebylo by zase takovým šokem, kdyby letos Jablonec druhé místo udržel.

9.-14. Sparta. Dostáváme se ke skupině klubů, které zatím nebyly v zimě na přestupovém trhu aktivní. Nic zásadního se nedělo možná poněkud nečekaně vzhledem k marodce, na níž je sparťanský diamant Hložek, ani na Letné.

Slovácko. Dobře poskládaný mančaft nedoznal změn a potichu útočí na poháry. Nebude mu ale chybět střelec v útoku a větší jistota v brance?

Pardubice. Nejmilejší překvapení podzimní části. Nováček sice hned přišel o neporazitelnost v azylu na Bohemians, ale sestupu se bát nemusí. Takže i půl roku od postupu věří borcům, co si ligu vykopali. Pozitivní zprávou pro Východočechy je, že udrželi stěžejního brankáře Boháče, o něhož stála Slavia, a že uplatnili přestupovou opci na Surzyna ze Sigmy. Škoda pro Sigmu, moc lepších pravých beků s takovou ránou v noze nemá.

Bohemians. I klokani jsou ve stejné sestavě, udrželi útočné duo Necid - Pulkrab.

Zlín. Ševci nehlásili příchody ani odchody, za to nezvykle veřejně dali najevo, že se na jaře zaměří na pozvolnou přestavbu týmu a větší prostor pro mladé hráče.

Příbram. Trenér Horváth odvádí v Příbrami slušnou práci, poznáte jeho rukopis, tým zvedl. V boji o záchranu bude spoléhat na stejná jména doplněná o hráče z druhé ligy.

15. Karviná. Odchod Ndefeho do Ostravy je oslabení, ale Karviná má na hráče čich, před sezonou jich přivedla ze zahraničí několik včetně silného hroťáka Papadopulose, kterého jí může hodně klubů v lize závidět. Už neplatí, že se k polským hranicím fotbalistům nechce. Pravda, hlavně těm z ciziny.

16. České Budějovice. Návraty Van Burena a Šulce z hostování do mateřských klubů Jihočechy mrzí, v ofenzivě šlo o stěžejní hráče. Zastavit by je to na cestě vzhůru tabulkou ale nemuselo. Z Plzně na hostování Dynamo získalo Alvira, který se uvedl gólem.

17. Sigma Olomouc. Po nečekaném odchodu tahouna Falty do Plzně zmizely ze sestavy Olomouce naběhané kilometry v pořádně intenzitě. Sportovní ředitel Ladislav Minář tak dělá na příchodu krajního hráče. Více prostoru má dostat osmnáctiletý záložník Daněk i letní akvizice Radič, jenž se zvedl kondičně.

18. Liberec. Slovan přišel o sedm hráčů, z nichž čtyři patřili k oporám - Júsuf, Beran, Hromada i Kačaraba zamířili do Slavie, ze které se naopak vrátil Karafiát.

Liberec na posilách pracuje, získat by mohl útočníka Preslava Borukova, který strávil několik let v akademii Sheffieldu Wednesday. Slovan roky potvrzuje, že se na hráčském trhu orientuje velmi dobře a málokdy sáhne vedle. Je to základní podmínka pro to, aby trenér Hoftych dovedl tým znovu do Evropy, kde si počínal více než solidně.

A na které fotbalisty - ale klidně i krasobruslaře - se těšíte vy?

Pěkné ponedělí.