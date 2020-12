PONEDĚLNÍK: Sima, Zima, prima! Slavia nastavila Spartě zrcadlo

Ponechme stranou, že sparťanský trenér Václav Kotal si po zápase nemohl vzpomenout, kdo měl mít top hlavičkáře Simu na starosti, neboť standardní situace mají na starost jeho asistenti. Především v rychlosti bylo patrné, že sešívání jsou jinde.

Rychlost práce s míčem, náběhová i myšlenková. Slavia ukazuje, že její tempo a organizace fotbalu má evropské parametry. Ostatně nastoupila ve stejné sestavě, v jaké se blýskla v Evropské lize při vítězství v Nice. A to její hra snesla opravdu přísné měřítko.

Potěšující pro její fanoušky je i fakt, že jako rozdíloví hráči se jeví mladíci Sima, Zima či Lingr. Skvělé přestupové tahy posledního roku. Také v tom lze pozorovat rozdíl od Sparty. Slavia je dál nejen na hřišti.

Co se týče Simy, nepřestávám zírat, jaký hráč v devatenácti letech běhá po českých trávnicích, a nechápu, že ho francouzský Evian pustil do třetiligového Táborska. To tam mají takové plejery běžně? A mohlo by Táborsko, nebo někdo jiný zase někoho importovat do Česka, prosím?

Může být klidně o něco málo horší. Táborsko se bude jednou chlubit, že největší hvězdou jeho historie je fotbalista, který za něj nastoupil jen v přípravě. Fotbal nabízí různé příběhy, i proto ho tolik hltáme.

Přechválená Sparta

Sparta dostala trojku od Plzně i Slavie, na zranění se už nejde moc vymlouvat. Někteří její hráči....(dosaďte si sami) zkrátka na Spartu nemají parametry, nejen rychlostní, ale i mentální, byť to jsou fajn lidi.

Ve fotbale to chodí tak, že když se vyhrává, jste velebeni, a když prohrává, zatracováni. Je to podobné napříč médii od Turecka po Anglii, u nás zrovna tak. Ale říkám si, jestli jsme Spartu po skvělém úvodu a několika povinných výhrách nevychválili až moc, jestli realita nebyla malinko jinde.

Ne že by to mělo na ni nějaký zásadní vliv, ale ten proces jejího nastartování pořád trvá zoufale dlouho.

Trenéři v ohrožení

Upadá i Plzeň a Olomouc, takže konzistentní je ve výkonnosti jen Slavia, až se vkrádá myšlenka, jak by si v současné formě poradila s Midtjyllandem v boji o Ligu mistrů. Asi tuhle lekci ale potřebovala.

Na rozdíl od Plzně, jež strádá dál a kouč Adrian Guľa začíná být v ohrožení. Prohrát doma s Karvinou je nemilá věc, ačkoli Karviná hraje letos velmi dobře a například Ostrák patří k nejlepším driblérům ligy, jeho práce s míčem je kouzelná.

Zápas rozhodl jedinou trefou hroťák Michal Papadopulos, jenž se před týdnem přiznal k ofsajdové přihrávce proti Zlínu, a odvolal tak gól, což mu podle jeho slov pro O2 TV nikdo z týmu nevyčítal. „Kdyby jo, radši roztrhám smlouvu a skončím s fotbalem,“ podotkl.

Karma existuje. Myslet na ni už bude možná i zlínský útočník Tomáš Poznar, jenž právě před týdnem Papadopulose za fér gesto blahořečil, ale sám se snažil proti Jablonci hanebně nasimulovat penaltu, za což dostal druhou žlutou kartu. Pochvala pro sudího Berku.

Překvapil mě expert České televize a vedoucí reprezentačního áčka Tomáš Pešír, který v tomto rozhodnutí postrádal od rozhodčího více citu. Naopak, tohle je jediná cesta, jak s velkým nešvarem fotbalu zatočit. Že jiným pády projdou, je věc druhá. Disciplinárka by se k nim měla vracet i zpětně sama od sebe. Myslím, že by to pomohlo.

To Opavě pomůže jedině posílení. Trenér Radoslav Kováč po porážce s Ostravou mluvil bez obalu: „Jsem z toho úplně zničený. Mluvím v emocích, ale přemýšlím, jestli to má dál smysl. Jsem 400 kilometrů od rodiny. Dostáváme rány a pro mě je to doslova decimující. Musíme se pobavit s vedením. Jestli budeme chtít někoho přivést. Pokud budeme takhle dál pokračovat, nedává mi to vůbec smysl.“

Má pravdu, ale není to od trenéra zrovna týmové prohlášení, měl by si ho nechat spíše pro vedení klubu. Dostat šanci v lize bez patřičné licence není za trest, ani v daleké Opavě. Chápu však jeho frustraci: prohrát derby, když nedáte penaltu, sami z ní inkasujete a soupeř rozhodne v nastavení, to je skoro na infarkt. Jestli skutečně přemýšlí nad smyslem práce v Opavě, měl byl slyšet ráznou odpověď.

Opačné pocity si po premiéře na lavičce Teplic užíval Radim Kučera po triumfu v Mladé Boleslavi. Mančaft převzal v těžké situaci s ohledem na marodku i los.

Žertoval, že na stopera bude muset postavit nejspíš sám sebe, nakonec Kučera hrál opravdu uprostřed obrany, zasunul tam záložníka Tomáše Kučeru, pro kterého to byla ve dvoustém ligovém zápase novinka.

Radim Kučera je charakterní člověk, po nezdaru v Ostravě má velkou touhu prorazit na ligové scéně, takže se nebál a šel do toho.

Mladoboleslavský kouč Jozef Weber po porážce v Příbrami dostal další ránu a patří do rostoucí skupiny ohrožených. S padáky se zatím sympaticky spíš šetří, na což může mít vliv, že se v době covidové šetří se vším včetně odstupného.

Složit funkci by bylo jen gesto, zopakoval v rozhovoru pro iDNES Premium šéf asociace Martin Malík v situaci, kdy jeho bývalý místopředseda Roman Berbr sedí už dva měsíce ve vazbě kvůli podezření z ovlivňování zápasů.

Někdy i malé gesto potěší.

Pěkné ponedělí.