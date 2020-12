PONEDĚLNÍK: Limberského vybíjená, Krejčího (zlo)čin a t(r)esty

Pyšná Viktoria prohrává zaslouženě 0:4. Skvěle připravené Slovácko bylo lepší ve všem - v organizaci hry i rychlých kombinacích. Předvedlo svůj nejlepší výkon v sezoně, ale stejně se bude víc mluvit a psát o krajně nejisté pozici trenéra Plzně Adriana Guľy.

Kdo ho nahradí? Volná jsou zajímavá jména - Vrba, Jílek, Hapal, Weber, Pivarník... Nebo vyplatí ze smlouvy právě slováckého kouče Svědíka, či jabloneckého bouřliváka Radu? Anebo z manažerského křesla v Plzni vytáhnou někdejší trenérskou naději Psotku?

Třeba Plzeň v poslední bitvě roku porazí Slavii a Guľa uteče babě Jaze z lopaty.

Nejsem zastáncem překotných trenérských změn, ale v Plzni se svého času poroučeli trenéři i z prvního místa, Roman Pivarník by mohl vyprávět.

Teď se Západočeši krčí na páté pozici se dvanáctibodovou ztrátou na první Slavii, jež má o zápas méně. Nic moc vyhlídky pro mistrovské plány. Guľovi se vůbec nedaří otáčet zápasy, jakmile jeho tým prohrává, je zle.

Legenda Petržela

Pátou stovku zápasů stylově začal proti Plzni, za kterou toho odkopal nejvíc, slovácký křídelník Milan Petržela. Velká gratulace, to už je pořádná porce. A pořád mu to v sedmatřiceti pěkně kmitá, na rychlosti příliš neztrácí. Pro Slovácko je stěžejním borcem a už plánuje, jak si ještě sezonu na rozdíl od parťáka Kadlece přidá.

Do Klubu ligových legend vstoupil třístým startem v lize plzeňský brankář Aleš Hruška. Mám však pocit, že by potřeboval větší konkurenci, jakou měl například v Kozáčikovi. Hruškovi vůbec nevyšel vstup do sezony a na vyražení z předkola Ligy mistrů a následně Evropské ligy má značný podíl, jakkoli krutě to může znít.

Bez respektu k člověku

Pořád je lepší, když vám ujedou nervy a po někom hodíte balon jako Limberský, než když předvedete ohavný zákrok úmyslně vystrčeným loktem jako sparťan Ladislav Krejčí mladší proti pardubickému Solilovi.

Čtyřzápasový trest se mi jeví jako nízký. PR řeči o tom, že nechtěl soupeře zranit, neberu. Pokud máte všech pět pohromadě, víte, co můžete loktem do hlavy způsobit. Tady chyběl respekt k člověku.

Už dlouho jsem v lize neviděl tak hanebný (zlo)čin. Ani podobný zákrok Baroše na Součka před dvěma lety nebyl tak záludný a přece exreprezentant vyfasoval distanc na pět zápasů.

Nechci, aby se pořádal hon na čarodějnici, naopak doufám, že Krejčí se z toho poučí, že to byla dostatečná lekce bez fatálních následků, naštěstí. A snad i pro sudího Deneva. Za co už by chtěl dávat přímo červenou kartu?

Chránit zdraví hráče je první úloha rozhodčích, probůh.

Zajištěný Baník vs. nezajištěná Sigma

Hodně přísnou, ba přímo chybnou penaltu nařídil sudí Hrubeš ve prospěch Baníku proti Olomouci. Ano, González zbytečným soubojem ramenem rozhodil Holzera, jenž v rychlosti nesimuloval a upadl, ale zase ne každý kontakt je faul, byť ho neustojíte. Za toto bych desítky viděl nerad, ačkoli názory se různí. Pořád je fotbal kontaktním sportem, což?

Překvapilo mě, jak Sigma, která byla poslední zápasy spíše z formy, si poradila proti Baníku, jenž se dostával do formy, byť výhrami nad týmy ze spodku.

Olomouc byla rychlejší, lepší. Nejen v počtu vyložených šancí. Ostravský trenér Kozel mluvil o tom, že soupeř hrál jednoduše dopředu, agresivně a že on nemá tolik soubojový tým. Ale tohle nebylo o tom, Sigma si to pořád umí ve středu pole hezky drcnout a její krátké kombinace byly kvalitní.

Ostrava má na rozdíl od Olomouce silného majitele v zádech, leč na hřišti ten pronikavý rozdíl nevidím. Asi to chce ještě víc času.

Sigma popáté v řadě remizovala 1:1, když pokaždé vedla, což je ligový unikát. Těch ztracených bodů! Tentokrát však podala velmi dobrý výkon, hlavní rozdíl byl v tom, že chtěla přidat druhý gól, nikoli jen pasivně bránit. A zápas bavil.

V azylu jako doma

Penaltu naopak nepískl rozhodčí Lerch, přestože pardubický obránce Toml zboural ve vzdušném souboji zlínského Jawa, aniž by hrál míč.

Do jisté míry to bylo spíš nešikovné, ale tady byl Zlín poškozen. I díky tomu Pardubice, které výrazně podržel brankář Boháč, uhrály plichtu a v azylu na Bohemians ani jednou neprohrály! Přiznávám, že tohle jsem vůbec nečekal. Osmé místo nováčka si zaslouží obdiv.

Podobně jako sedmá Karviná, jež vyhrála v Příbrami, zápas rozhodl Lukáš Bartošák, který pod trenérem Jarábkem výrazně ožil.

Velkým tématem posledních dní byly chybně vyhodnocené covid testy u slávistů. Podle jejich šéfa Jaroslava Tvrdíka je Slavia poškozenou stranou.

Tohle si netroufám z dálky hodnotit, ale důvěryhodně to nepůsobí. Není test u certifikované laboratoře jako test. Jestli to takhle máme s tím otravným koronavirem napříč republikou, pak jsou statistiky vskutku jen náhodná numera.

Do nového roku přeji českému fotbalu poctivou vnitřní desinfekci a abyste nad ním, laskaví fanoušci, nezlomili hůl. Maximálně zahodili kopačák.

Pěkné ponedělí i svátky.