Šťastná Plzeň znervózňuje Slavii, tu čeká derby. Bohemians zlomili smůlu

Plzeň odehrála proti Dynamu solidní první poločas, ve druhém jí to ale drhlo, nedařilo se jí tak dobře, jako v předchozích zápasech v éře trenéra Adriána Guľy. Přesto i v pátém soutěžním duelu pod jeho vedením zvítězila.

Tři body Viktorii zajistil minutu před koncem střídající Ondřej Mihálik, jehož střelu tečoval za záda zkoprnělého Jaroslava Drobného skluzující Pavel Novák.

Zhruba po hodině hry přitom slavili vedoucí branku hosté, avšak ne dlouho. Sudí Ondřej Pechanec dostal od kolegy u videa Ondřeje Berky pokyn, aby útočnou akci přezkoumal u monitoru. Během ní totiž Benjamin Čolič, jenž se do ofenzivy zapojil, postrčil vracejícího se Jana Kovaříka.

Byl to faul? Nebyl? Zasáhl českobudějovický obránce soupeře na polovině hřiště s takovou intenzitou, aby byl jeho pád na trávník nutný?

„Zkoumali jsme celou útočnou akci, podle našeho názoru došlo k přestupku, bylo to mimo zorné pole sudího, proto jsme doporučili přezkum u videa,“ vysvětlil Berka do kamer televize O 2 Sport. „Ten souboj se promítl do té útočné situace, zapadalo to do jednoho bodu, kterou podle protokolu musíme kontrolovat.“

Hostující kouč David Horejš bezprostředně po utkání situaci nekomentoval, jeho svěřenec Jiří Kladrubský byl na Twitteru ostřejší: „To si děláte pr....“

Událostí víkendu nicméně bude pražské derby, 295. souboj mezi Slavií a Spartou. Domácí jdou do derby z první příčky, ale na jaře se hledají dva ze tří duelů prohráli a původně šestnáctibodový náskok se výrazně ztenčil.

Sparta, která v derby neuspěla už devětkrát po sobě, také zrovna nezáří, před ligou ji ale povzbudil pohárový zápas s Baníkem Ostrava: výhra 5:0 a postup do semifinále.

Během soboty se radovali Bohemians, kteří si upevnili jedenáctou příčku díky výhře ve Zlíně. Byl to jejich premiérový tříbodový úspěch na hřišti soupeře v sezoně! Velký podíl na něm má útočník Matěj Pulkrab, autor dvou branek.

Gólově se prosadil i jiný útočník, který je na hostování ze Sparty - Lukáš Juliš poslal Olomouc do vedení nad Jabloncem, Sigmu však následně oslabil vyloučením Pablo González a hosté vyválčili remízu 1:1.



Kromě derby se v neděli hrají další tři zápasy, kolo uzavře pondělní dohrávka mezi Ostravou a Mladou Boleslaví.