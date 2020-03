Hyčku vyžlutilo video. Přitom nic brutálního, divil se malý obránce

Odpověď, že mohl, podal sudí u videa Petr Ardeleanu, který v neděli na konci bezbrankové partie se Slováckem volal sudímu Pavlu Rejžkovi. Videem se smí přezkoumávat jen góly, penalty, udělení červené karty (vyloučení kvůli druhé žluté ne) a chybná identita hráče při kartách.

„Já volal rozhodčího na potenciální červenou kartu, ne na druhou žlutou, to nejde. On to po prohlédnutí záznamu shledal na přímou červenou málo. Ale v takovém případě situaci musí správně vyhodnotit, takže mu dal žlutou kartu. Musel to dovyřešit,“ vysvětlil Ardeleanu.

On sám by Aloise Hyčku vyloučil rovnou. „Udeření do obličeje, ohnal se po Petrželovi, to asi není neúmysl.“

Malý teplický obránce přiznal, že při otáčení zavadil o Milana Petrželu asi malíčkem.

„Moc to nechápu. Žádný chtěný zákrok, žádný úmysl a přijde druhá karta a vyloučení. Nebylo to brutální udeření, dloubnul jsem ho do oka, ještě skoro stejně vysokého hráče. Rozebírají pět minut jeden takový šťouchanec, já jich za zápas dostanu iks, ale nezabývá se tím nikdo. A ještě mi rozhodčí říkají, že mám smůlu kvůli malé postavě,“ rozladilo Hyčku, že šel ven v 1. nastavené minutě. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, radši koupím něco manželce, než abych utrácel za pokuty. Nebudu jim do toho kecat, oni na to mají školy, ať se postarají.“

Vyloučení překvapilo i Petrželu. „Když jsem dostal rukou na oko, tak jsem v tu chvíli neviděl a přestal jsem hrát. Ale vyloučení bylo přísné,“ zastal se protihráče.

Teplickému kouči Stanislavu Hejkalovi spíš vadilo, že vůbec k faulu došlo. „Jestli může VAR posuzovat žlutou kartu, nevím, v tom bych se nebabral. Lojza sáhnul do obličeje, asi to na kartu bylo. Ale hlavně to měl vyřešit jinak, vzít si míč na levačku a střílet, jenže vymýšlí nesmysly a místo šance je červená karta. Fotbalová hloupost,“ nadzvedlo Hejkala.

Dlouhá videokonzultace a vyloučení paradoxně utlumily vytrvalý nápor Slovácka, které po přestávce domácí Teplice mačkalo.

„Narůstající tlak jsem chtěl zastavit střídáním, ale vůbec se mi nepovedlo,“ zkrizitoval Hejkal i sebe. Debutoval Francouz Toutou a naskočil i Žitný. „Nepřinesli oživení, nasazení ani herní kvalitu. Rychlonohý a dlouhonohý Toutou na tréninku hráčům utíkal, ovšem v zápase k němu nemůžu říct nic. Žitný měl udržet balon, což umí, ale utkání ho nezastihlo v optimální formě. Zato soupeř tam poslal Petrželu a Zahustela a přišla kvalita.“

V komorní kulise 1 665 diváků skláři bez potrestaných Marečka a Jakuba Mareše poprvé na jaře bodovali, byť měly jen jednu šanci. „Remíza je málo, ale když vidím vývoj zápasu, musím bod brát. I když je mi z toho smutno,“ hlesl Hejkal. Dvanácté Teplice jsou dva body od baráže, ve středu doma dohrávají s Libercem.