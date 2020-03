Panuje nějaká nervozita, diví se minelám jablonecký kouč Rada

„Měl jsem krásně připravený míč a už jsem v hlavě oslavoval,“ přiznal jablonecký záložník Jakub Považanec.

„V poslední chvíli tam ale nějaký obránce ještě tu situaci dohrával ve skluzu a možná mě to trochu rozhodilo. Možná mi balon i skočil a šlo to výš. Chtěl jsem dát co nejtvrdší placírku po zemi, ale byla to asi chyba. Měl jsem jen nastavit nohu a asi by to skončilo gólem,“ zlobil se na sebe Považanec.



Jablonečtí předtím odehráli ve středu v Olomouci nepovedené čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu, v němž prohráli 1:3 a mizerně odstartovali po třech dnech i ligový duel. Opět po špatném bránění dostali rychlý gól, ale ten rozhodčí kvůli ofsajdu a zásahu videa ještě neuznal.

Hosté ale tohle varování nevzali vážně a ve 26. minutě inkasovali lacinou branku, když Juliš v sevření nedůrazných soupeřů, kteří promáchli míč, z malého vápna prostřelil gólmana Hrubého. „Byl to podobný gól jako ve středu v poháru. Byl jsem v tom namočený i já, protože jsem netrefil dobře balon a jen jsem ho tečnul,“ litoval Považanec.

Jeden z klíčových momentů zápasu přišel v závěru prvního poločasu. Jablonecký Doležal běžel sám na bránu, Gonzáles ho před vápnem srazil a dostal žlutou kartu. Ovšem sudí Hocek se pak šel ještě podívat na video, verdikt změnil a španělského záložníka vyloučil.

„Někdo si na video stěžuje, někdo ne, teď jsme byli na té straně, která měla štěstí,“ podotkl útočník Severočechů Jan Chramosta.

Jablonečtí chtěli přesilovku využít ještě do přestávky, ale místo toho mohli podruhé inkasovat. Po katastrofální přihrávce stopera Jugase běžel sám na Hrubého Greššák, jenže místo zakončení zvolil prachbídnou nahrávku do strany a gólman hostů stačil ještě míč před Houskou odkopnout.

„Vytvářeli jsme obrovské minely. Po téhle jsme přežili klinickou smrt, nepochopil jsem, že to domácí nedali,“ glosoval Chramosta.

Po změně stran fotbalisté Jablonce oslabenou Olomouc zatlačili, ale šance Pleštila a Doležala vyrovnáním neskončily, na druhé straně zase spálil tutovku domácí Vepřek.

Aspoň bod zajistil Jablonci ve dlouhé přesilovce čtvrt hodiny před koncem hlavou po centru Kroba finský žolík Hämäläinen, který byl na trávníku pár desítek vteřin. A když v konci spálil zmiňovanou vyloženou šanci Považanec, rušný duel plný dramatických situací skončil remízou.

„Fakt to byl zvláštní zápas a remíza je asi spravedlivá. Sice jsme hráli dlouho jedenáct proti deseti, ale Olomouc byla hodně stažená a bylo těžké se do nich prokousat. Vyhrát jsme si asi nezasloužili,“ uznal Jan Chramosta.

„Proti deseti můžete i prohrát, sám jsem to zažil jako hráč, někdy je to zrádné,“ tvrdil jablonecký kouč Petr Rada, který musel opět měnit sestavu, protože mu chyběli hned tři stabilní záložníci - vykartovaný Kubista, zraněný Jovovič a nemocný Sýkora.

Jablonec v lize potřetí v řadě nezvítězil, přesto zůstal třetí, ale přeskočit ho v pondělí může Ostrava, která hostí Mladou Boleslav.

„Celkově u nás panuje nějaká nervozita, nedovedu si to vysvětlit. Jsme zbytečně nejistí, v banálních situacích řešíme balon špatně, přitom máme dost zkušených hráčů. Zaráží mě ty výkyvy, je to nějaké řetězové, jeden udělá chybu a přenáší se to na další. Olomouc je silný tým, má sebevědomí a jsem rád, že jsme odsud neodjeli s prázdnou, i když jsme hráli přesilovku. Teď se musíme hlavně zbavit té zbytečné nervozity,“ naznačil před klíčovou fází základní části první ligy Rada.