Kluci dřeli, odměna je minula, ocenil budějovický kouč Horejš

„Odjíždíme zklamaní,“ uvedl trenér Jihočechů David Horejš. Domácí tým však začal aktivně. V šesté minutě mohl dát úvodní gól zápasu David Limberský, ale na poslední chvíli míč před brankovou čárou zastavil budějovický obránce Pavel Novák.

Své šance si ale vytvořili i hosté, například když se před koncem prvního poločasu dostal k hlavičce Tomáš Sivok, ale jeho pokus dokázal domácí brankář zlikvidovat.



„Myslím si, že jsme podali výborný výkon. Dvacet minut druhé půle jsme měli víc ze hry než Plzeň, ale dostali jsme smolný gól, který byl prakticky vlastní. Jeden gól nám navíc nebyl uznán. Nevím proč, ještě se na to musím podívat,“ vrátil se Horejš k nejspornějšímu okamžiku večera.

V 56. minutě se po Čoličově nahrávce a odrazu míče v šestnáctce dostal ke střele Karol Mészáros a vstřelil vedoucí gól Jihočechů a svůj první v tuzemské lize. Ale neradoval se z něj příliš dlouho, sudí nakonec po konzultaci s videorozhodčím kvůli předcházejícímu faulu Budějovic jejich trefu neuznal.

O jediný gól zápasu se tak postaral v samotném závěru domácí Ondřej Mihálik, jehož střelu za záda Jaroslava Drobného nešťastně tečoval Pavel Novák.

„Splnili jsme si to, co jsme si řekli, a hráče musím pochválit. Chtěli jsme vysunout vysoko presink a Plzeň dostat pod tlak. Kluci to plnili do puntíku, dřeli devadesát minut, ale bohužel nebyli odměněni,“ mrzelo Davida Horejše.

V neděli Dynamo přivítá na Střeleckém ostrově tým z Liberce. Zápas 25. kola začne v Českých Budějovicích ve 14.30 hodin.