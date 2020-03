Pulkrab, další sparťan, co dává góly jinde. Extrémně důležitá výhra, řekl

Pulkrab tak prvními zásahy na jarním hostování napodobil druhého forvarda, kterého Sparta zapůjčila do jiného ligového celku - Lukáš Juliš se v Olomouci ve čtyřech zápasech prosadil hned pětkrát.

Dvaadvacetiletý fotbalista se naposledy v nejvyšší soutěži prosadil téměř přesně před rokem, loni 9. března v duelu s Plzní. „Vyhráli jsme 4:0, jsem teď rád, že se mi na to podařilo navázat,“ řekl Pulkrab, který poté zápolil s vleklým zraněním achillovky a musel dokonce na operaci.

„Je to pro nás extrémně důležité vítězství, ale moc jsme se na to nadřeli. Druhá půle nebyla až tak dobrá, ale odpracovali jsme si to,“ pokračoval.

Obě Pulkrabovy branky byly velmi podobné a hodně mu k nim pomohla i nedůslednost zlínské obrany a velká volnost. „Prvnímu gólu předcházela skvělá přihrávka, takhle jsem si to vysnil, to se musí uklízet do brány. Při druhém gólu se ke mně přikulilo štěstí, snažil jsem se to trefit mezi obránce,“ řekl.

Proti Zlínu už v lize dvě branky v jednom utkání dal: ještě v době, kdy hostoval v Liberci. A skóroval proti němu i v domácím poháru.

„Byly to jedny z mých prvních ligových gólů. Ale Zlín za oblíbeného soupeře nepovažuji, to vůbec. Já jsem tady ve Zlíně ještě nezvítězil, ani se Spartou, nikdy se mi tady zvlášť nedařilo. Můj poslední zápas tady? Hrozný výkon! Jsem rád, že jsem to dnes změnil,“ uvedl.

Oddychl si, že Bohemians v závěru při zlínském tlaku udrželi výhru - a bodovali tak ve třetím ze čtyř jarních kol. „Porazili jsme Slavii, teď bereme další výhru. Sedm bodů, to je výborný vstup do jara,“ dodal.