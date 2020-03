VAR v Plzni: Faul na půlce, možná ruka. Bez komentáře, shodli se trenéři

Po necelé hodině hry se míč šťastně odrazil k Mészárosovi, který jej pohotově uklidil do sítě a bouřlivě slavil svůj první gól v české nejvyšší soutěži. Radost ale slovenskému záložníkovi vydržela jen pár minut. Sudí Pechanec totiž do vzduchu nakreslil známé obdélníkové gesto.



Video.

Hlavní arbitr po zhlédnutí záznamu branku zrušil, v zárodku akce se totiž Čolič na půlce hřiště opřel do zad Kovaříkovi, jenž ještě popoběhl a skácel se k zemi. O osm vteřin později se pak míč zatřepal v síti.

Faul? Zřejmě ano. Šlo však o zjevné pochybení, na které má VAR upozorňovat? Zase se objevují hlasy, že střet neměl na situaci vliv.

„Promítlo se to do té útočné situace. Zapadlo to do jednoho bodu, který musíme podle protokolu kontrolovat,“ vysvětloval následně videorozhodčí Berka do kamer O 2 TV Sport.



Hostující kouč Horejš pěnil, směrem k mezi střídačkami stojícímu plzeňskému šéfovi Šádkovi smekal imaginární klobouk. K ničemu, stav byl opět bezgólový a šlo se hrát dál.

„Ještě jsem to neviděl, nebyl čas,“ pronesl stručně trenér Guľa na pozápasové tiskové konferenci a blíže se odmítl vyjádřit. Jeho mužstvo poté minutu před koncem rozhodlo, Mihálikův centr si srazil do sítě stoper Novák. Jediná platná trefa utkání.

A Budějovičtí se znovu čílili. Tentokrát se jim nelíbilo, že se domácí krajní bek Limberský dotkl v úvodu akce míče rukou. U těla. Vzhledem k aktuálnímu znění pravidel opět složitá situace.

„Přišlo nám, že Limba si to přiklepl rukou, podívat se na video ale nešli. Víc se k tomu vyjadřovat nechci,“ sdělil Horejš. „Kluci říkali, že jasná ruka. Sudí se bohužel nešel podívat, ale to je jeho rozhodnutí. Od nás tam padaly otázky, jestli to půjde zkontrolovat. Ne, že prý to viděl moc dobře,“ vykládal střední obránce Pavel Novák.

Plzeňští tak zvítězili, vyhráli i svůj pátý soutěžní zápas v jarní části sezony. Tentokrát s jistou pachutí.