Triumf se štěstím. O to ale chutná víc, usmíval se plzeňský kouč Guľa

Štěstím možná myslel i moment z 58. minuty, kdy sudí Pechanec odvolal budějovickou branku po kontrole videa kvůli Čoličově faulu na Kovaříka v zárodku akce.

„Ještě jsem to neviděl, nebyl čas,“ odmítl se plzeňský kouč na pozápasové tiskové konferenci k incidentu blíže vyjádřit.

Vítězný gól pak zase přišel po sražení Mihálikova centru hostujícím Novákem do vlastní sítě.

Potili jste se až do posledních chvil. Je o to triumf příjemnější?

Vynikající zápas. Z našeho pohledu, což tedy platí především tedy pro první poločas, tak z pohledu soupeře. Celoplošný presink z obou stran, konstruktivní hra. Stálo nás to hodně sil, asi bylo ke konci trochu cítit i středeční pohárové utkání. Bylo třeba zlomit to týmovostí, vytrvalostí, ale i fyzičkou. Ceníme si vítězství, podobná výhra chutná ještě víc, když při vás stojí ještě štěstí.

Bylo to tentokrát pouze o štěstí? Kdyby utkání skončilo nerozhodně, asi byste se nemohli divit.

Za štěstím musíte jít, ale souhlasím s Davidem (Horejšem), že Budějovice odehrály velmi povedený zápas. Už jsem se o tom i s ním stihl pobavit. V první části jsme ale dobře tlačili, hosté situaci dvakrát zachraňovali na brankové čáře. Kdybychom dali gól, bylo by to jednodušší. Je ale podstatné, aby tým uměl zareagovat i v podobných chvílích a uvědomil si, že nebude pořád vést čtyři nula. Zítra už se nikdo nebude ptát, jestli bylo vítězství zasloužené.

Budějovice zuřily kvůli videu, po zhlédnutí záznamu zrušil sudí Pechanec branku Mészárose.

Ještě jsem to neviděl, nebyl čas. Díky tomu jsme však získali ještě větší energii a kluci dostali neuznaným gólem sílu, aby zápas zlomili. Jsem přesvědčený, že bychom gól dali bez ohledu na to. V takovém případě bychom asi střídali jiným způsobem, hráli se dvěma vysokými útočníky. Pro mě je podstatné, že to hráče nevyrušilo natolik, že by přestali hrát. Spíš naopak.



VIDEO: Naštěstí se to tam odrazilo, řekl autor vítězného gólu Mihálik

K prvnímu střídání jste sáhl až v 76. minutě. Proč až tak pozdě, když byl duel stále nerozhodný?

Nehrál se špatný zápas a myslím, že pro střídající hráče není jednoduché do podobného tempa naskočit. To se i ukázalo, Pišta Mihálik neměl úplně komfortní vstup. Dvakrát ztratil míč. Věřili jsme, že mužstvo dokáže zvládnout utkání ve složení, v jakém je na hřišti. Ale střídání nám nakonec přineslo štěstí v podobě gólu.

Ano, premiérového soutěžního zásahu Ondřeje Mihálika v plzeňském dresu.

On dal první gól? O to cennější to je, navíc je čerstvým otcem, takže si to asi pořádně vychutná. Jde o takovou vzpruhu za to, že nehrál v poháru, přestože cítil, že by se na něj možná mohlo dostat. Věřím, že mu branka pomůže, co se týká sebevědomí a rozvoje jeho silných stránek.

Cítíte, že ještě máte rezervy ve standardních situacích? Zahráváte jich hodně, ale šancí si moc nevytváříte.

To jste trefil. V české lize se na defenzivní i ofenzivní standardky zaměřuje hodně mužstev. Máme prostor na zlepšení, ať už co se týče náběhových věcí, tak signálů.

Teď se můžete dívat na nedělní pražské derby zase o něco klidnější.

Ještě nevím, jestli se budu dívat za záznamu, nebo rovnou v přímém přenose. Ale koukat určitě budu.