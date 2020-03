PONEDĚLNÍK: Liga ve varu. Konečně dobrá práce u videa

„Já jsem věřil tomu, že je tam pomezní, a jestli to byl ofsajd, měl to zvednout! Dneska nepotřebujeme pomezní. Že si nebyl jistej, tak to nechal na videu? Jsem rozhodčí, tak to zvednu a je ofsajd,“ zlobil se kouč fotbalového Jablonce.



„Mně video nedávejte do pusy, nechte mě bejt! Ofsajd to byl, ale proč pomezní nezvedne praporek? Pak tam slyším od lavičky: Vy nás zase řežete! Já to prostě nechápu.“



Počkat, zlobil se trenér Jablonce? Vždyť mu videorozhodčí Cieslar v Olomouci dvakrát pomohl. Tedy přesněji: správně pomohl kolegům na hřišti. Pomezní Vitner praporek nezvedl, neboť neviděl, že sigmák Chytil skóruje z ofsajdu. A hlavní Hocek zase neměl Gonzálezovo sražení unikajícího Doležala za zjevné zmaření gólovky, tak tasil alibisticky jen žlutou kartu, což posléze napravil červenou.

Ve 24. kole ligy byli fotbalisté ve varu! Video hrálo důležitou roli nejen při remíze 1:1 Jablonce v Olomouci, ale také v derby pražských S, souboji Plzně s Českými Budějovicemi a rovněž v boji mezi Teplicemi a Slováckem.



A já mám radost, že tentokrát napravilo fotbalovou nespravedlnost, čímž naplnilo své hlavní poslání, ač se jistě budou názory na jednotlivé situace různit.

Například zraněný obránce Českých Budějovic Jiří Kladrubský na Twitter horlivě naťukal: „To si děláte pr...“

Nelíbilo se mu, že výborně hrajícímu nováčkovi ve statečné bitvě s favoritem neuznal sudí Pechanec na popud videa gól, neboť mu předcházelo strčení Čoliče do Kovaříka. Čolič pak volného prostoru využil ke gólovému pasu.



Tady nejde o drobný prohřešek, ale zásadní věc v celé akci a těžko domýšlet, zda mohl Kovařík v běhu šťouchanec ustát. Kdyby se Čolič do útoku nezapojil, pak by to video neřešilo. Tedy věřme, že ne…

A že v závěru před jedinou trefou v utkání hrál plzeňský Limberský rukou? Měl ji u těla. Tohle nebylo porušení pravidel, natož zjevné.

Přesto se emoce Kladrubského a spol. dají chápat. Favoritům se přece pomáhá či neškodí všude...

Toto ale nebyl ten případ.

Podobný moment byl také v třaskavém derby. No jasně že sparťan Tetteh strčil v souboji obránce Takácse a díky tomu se dostal k míči a pohodlně skóroval. Znovu bravo video!

„Před sezonou jsem byl na školení, kde nám vysvětlovali, v jakých případech by videorozhodčí měl do zápasu vstupovat. A to když přehlédne něco zásadní, očividného. Něco, kde deset lidí z deseti řekne: Jo, to je přece jasné. Ale byl to tenhle případ?“ tázal se kapitán Sparty Bořek Dočkal.

Byl.

Vlastně nejspornější moment se odehrál v Teplicích, kde domácí záložník Hyčka v závěru rukou slabě udeřil Petrželu do obličeje. Rozhodčí Rejžek to neocenil ani kartou, ale Ardeleanu u videa mu hlásil, ať se jde mrknout, že to byl úmysl na červenou. To si nakonec Rejžek nemyslel a dal žlutou. Druhou. A Hyčku čeká stopka.

Sečteno a podtrženo: video, tedy rozhodčí u něj, konečně udělalo práci spíš dobře než spatně.

Tady jsme v Česku, Jardo

Kluby by měly svou energii obrátit na větší problémy.

Jablonec na nervózní hru plnou chyb v obraně, ač k ní na třetí pozici nemá důvod, zmatkujícího stopera Jugase nebo gólově mlčícího bombarďáka Doležala.

Teplice na bídný trávník, na kterém je ostuda hrát ligu. Zatímco v nedalekých Drážďanech se pažit zelenal, na Stínadlech se hrálo v bahně. No jo, Německo.

Spíš no jo, Česko...

V Českých Budějovicích zase řeší veřejnou kritiku některých členů vedení od brankářské legendy Jaroslava Drobného. K tomu snaha jiné ikony Tomáše Sivoka o odkoupení akcií a jiném směřování Dynama zhasla. Zvenčí se zdá, že si klub dává vlastní góly, což by byla škoda, protože ušel značný kus cesty a euforie by se měla spíš využít. I v Budějovicích jdou slyšet hlasy, že Drobný byl zvyklý na něco v Německu. Ale tady jsme v Česku, Jardo.



No jo, v Česku...

VIDEO: Budějovický gólman Jaroslav Drobný v TIKI-TAKA o poměrech v klubu

Sparta se po pohárové krasojízdě proti Baníku nadechla, také v derby působila sebevědoměji než dřív, ovšem záškuby měla i pod koučem Jílkem.

A realita je taková, že derby kvalitou oboustranně nenadchlo. Tvrdé souboje, umu málo. Víc šancí měla v povedenější druhé půli Slavia, leč ani to zahraničním agentům na tribunách názor o úrovni české ligy moc vylepšit nemohlo.

Nijak nezaujal ani slávista Stanciu. Čekal bych, že po odchodu Hušbauera bude rozdílovým borcem on, ale spíše to vypadá na rtuťovitého Ševčíka, kterého sparťané vydatně okopali.

VIDEO: Trpišovský: Neproměněné šance nás připravily o vítězství

Válka se povede ještě také o titul. Plzeň stáhla náskok Slavie už jen na osm bodů a je zbytečné se ptát, jak by to bylo bez videa. Snad křivd díky němu ubude. Nikoli účelově, ale systémově.

Pěkné ponedělí.