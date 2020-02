PONEDĚLNÍK: Křiví, či narovnává trh? Přerod Slavie započal

Ať už jste na ně chodili rádi, nebo nikoli, liga ztratila několik hvězd. Ale určitě se bude nač dívat, protože, co si budeme povídat, máme tuhle fyzicky nadupanou soutěž každý svým způsobem rádi. A navzdory všem specifikům se v ní zrodí hvězdičky nové.

Tuzemská přestupová politika zaujala. Podle gusta je odchod Tomáše Součka z Fortuna ligy přímo do Premier League.

Skromný reprezentant má za sebou cestu, která může být inspirací mnohým. Stejně jako postoj Slavie, jež v Česku průlomově odolává „neodolatelným“ nabídkám a šponuje cenu k nevídaným výšinám.

Za 24letého záložníka může v létě dostat z West Hamu bezmála 540 milionů korun. To si pak může dovolit dát za olomouckého mládence Zimu se dvěma starty v lize 30 milionů...

Pro někoho křivení trhu, pro jiné narovnání. Přikláním se k druhé variantě už proto, že tyhle „čínské“ peníze bez ohledu na to, jak dlouho zůstane čínský bohatýrský majitel ve Slavii, zůstanou v českém fotbale. Což je prostě dobře.

Snad se má dobře v posledním týmu druhé bundesligy záložník Josef Hušbauer. Lepší nabídka než z Drážďan na hráče s vynikajícími čísly v lize, starty v Lize mistrů a v národním týmu nepřišla. Je to překvapení, byť má své pohybové limity a na fitness data kluby koukají už snad více než na kolonku gólů, asistencí nebo ukrytých předfinálních pasů.

Luxusní náskok Slavie. Bude stačit?

Kdyby Slavia neměla na čele ligy luxusní, teď už „jen“ třináctibodový náskok, asi by se Hušbauera, Škody či van Burena tak lehce nezbavila. Mistr začal s přestavbou kádru a vybral si pro to jarní část. Risk to je malý, leč je.

Plzeň působí nažhaveně a chvíli zase potrvá, než trenér Jindřich Trpišovský vyladí sešívaný stroj nejen k běžecké dokonalosti. Po výsledkově nevalné přípravě se nedá o porážce na Bohemians psát jako o senzaci. Na místě je velká gratulace klokanům, kteří připravili lídra o neporazitelnost. A to je zatraceně cenný skalp.

Zůstane utrápený Jílek už na Hané?

Tohleto ošidné ladění už drahnou chvíli trvá Václavu Jílkovi ve Spartě.

Přiznávám, že jsem zapálenému kouči v nelehké misi věřil, leč opodstatněných pochybností přibývá stejně jako štiplavých kritiků, kteří Jílkovi vyčítají kdeco, třeba i jeho pravidelné putování mezi prací ve slavném klubu v Praze a rodinkou v Olomouci, aniž by dodávali, že problémem Sparty číslo jedna není trenér.

Aby však po nadcházejícím víkendu, kdy hrají Letenští na Sigmě, vůbec musel ztrápený kouč zpátky do hlavního města.

Ale znáte fotbal. Pořád je tu jakási nevypočítatelná pravděpodobnost, že Jílek těžkopádný kolos rozjede třeba zrovinka na rovinaté Hané.

Olomouci bude kvůli dohodě klubů chybět sparťanský útočník Lukáš Juliš, který se v Sigmě vrátil po komplikovaném zranění do ligy ve velkém stylu; dvěma trefami v Teplicích zařídil tři body a připomenul, jakým talentem českého fotbalu býval.

Vědí to i na Letné, takže hostování neobsahuje opci na přestup. Ostatně stačilo, aby magnetická rezonance odhalila u sparťanského hroťáka Libora Kozáka závažnější poranění a Juliš by přijel do Olomouce o víkendu jako soupeř.

Ne že by Jílek nepotřeboval pohyblivého a pracovitého útočníka, který je důležitý pro jím zamýšlený styl aktivního napadaní, k němuž se ve Spartě chtěli uchýlit, ale s Kozákem to nejspíš úplně nepůjde a s Tettehem jak kdy.

Hašek, Pilař, Jeřábek... Všude je něco

Liga o osobnosti v zimě nejen přicházela, ale jedna se z Belgie vrátila. Záložník Lukáš Mareček v Teplicích i kvůli Julišovi neprožil hezký debut. A zřejmě by na tom nic nezměnilo, ani kdyby sudí Proske po pauze za špatné výkony dával větší pozor a za stavu 0:1 nařídil pro Teplice penaltu po zjevném faulu stopera Jemelky.

Domácí (ne)postrádali do béčka odstaveného obránce Jeřábka, který - co si to dovoluje! - nechce prodloužit s klubem smlouvu. Hrát tak budou ti, co chtějí v Teplicích hrát, dokud Teplice budou chtít, aby v Teplicích hráli. Vtipné na tom jsou měnící se prohlášení. Už nejde o koncepci, ani výchovný prostředek.

Jeřábek ztratil formu, připomenul sportovní teplický ředitel Štěpán Vachoušek poté, co Jeřábek připomenul, že odstavení hráčů z A-týmu, co odmítají prodloužit smlouvu, jaksi podle České asociace fotbalových hráčů odporuje platným předpisům FIFA i FAČR, tudíž Jeřábek může bez sankcí jednostranně vypovědět smlouvu.

Vachoušek tak přispěchal s tím, že v béčku je vlastně z výkonnostních důvodů. Je to škoda, na západ od nás, ve vyspělých ligách, bývá obvyklé, že hráče s končící smlouvou nechají hrát do konce smlouvy, neboť věří v jeho profesionalitu. U nás a profe... Co to?

O profesionalitě nemůže vyprávět ani sparťanský záložník Martin Hašek, jenž udělal všechno pro to, aby v béčku zkysnul. To mi hlava nebere, ač nuance jeho příběhu mohou být pestré.

Aby profesionální fotbalista považoval smlouvu za cár papíru? No stává se. V každém klubu čas od času. Ovšem Hašek by měl mít jako dobrák Švejk na paměti, že ne všude je kabina tak empatická a plná kamarádů jako v Olomouci, kde rebelujícího Pilaře zase s láskou vzali mezi sebe, vědí?

Pěkně ponedělí.