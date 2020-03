Sparťan Dočkal se divil neuznanému gólu: Vážně to byla očividná chyba?

„Ale když jsem na to teď koukl na krátkém záznamu, nějaké postrčení rukama tam vidět je. Takže asi nemůžeme říct, že by to byl nějaký zářez,“ doplnil smířlivě.



Spokojený ovšem stejně nebyl: „Před sezonou jsem byl na školení, kde nám vysvětlovali, v jakých případech by videorozhodčí měl do zápasu vstupovat. A to když přehlédne něco zásadní, očividného. Něco, kde deset lidí z deseti řekne: Jo, to je přece jasné. Ale byl to tenhle případ?“

Věc názoru.

Nicméně je nezpochybnitelné, že sudí postupovali v souladu s tím, jak rozhodli o den dřív v utkání Plzně s Českými Budějovicemi, kdy kvůli podobnému faulu Čoliče na Kovaříka neplatil gól hostů.

„Dle protokolu samozřejmě kontrolujeme každou branku a z dostupných záběru jsme zjistili, že došlo k přestupku, konkrétně k přistrčení Takácse od Tetteha. Proto jsme doporučili sudímu, aby gól neuznal,“ vysvětlil v rozhovoru pro O 2 TV Sport videorozhodčí zápasu Ondřej Pechanec.

Ten moment sparťany namíchl, naopak slávisté si po něm hodně oddechli.

Tetteh se po necelé hodině hry po levém křídle rozběhl za přihrávkou Frýdka. Ač měl k míči zprvu dál než jeho strážce Takács, dostal se na moment dokonce před něj, ale pak ho rukama strčil do zad. Takács se srazil s Kolářem a Tetteh zakončil do prázdné brány.

„Osobně si myslím, že jsem se ho nedotkl,“ dušoval se po utkání v mixzóně Tetteh. Ale pravdu neměl.

„Nechci říkat, že jsem byl přesvědčený, že rozhodčí gól odvolá, ale věřil jsem v to. Běželi jsme vedle sebe, pak mi dal ruku na záda a já se snažil přeskočit Kolyho, což už nešlo,“ popisoval Takács, který se s Tettehem potýkal celý zápas.

Hned v první minutě nad ním vyhrál vzdušný souboj, pak ho s kolegy několikrát vystavil do ofsajdu. Ale jakmile s ním musel do sprinterského duelu, strádal.

„Bylo to nepříjemné, je vážně rychlý,“ uznal.



„Benji podal dobrý výkon. Plní, co od něj chceme,“ připojil se i sparťanský kouč Václav Kotal, který Tetteha po minulé remíze se Zlínem (2:2) káral.



Chyběla mu u něj odvaha, sebevědomí. Podivil se, proč nezakončil samostatný únik, do kterého se v prvním poločase dostal. To tentokrát se Tetteh střelby nebál.

Velkou radost z první trefy mu sice vzalo video, a tak se možná i proto po vedoucím gólu, při němž si mazácky zasekl míč a na zadek posadil právě slávistického stopera Takácse, ani neradoval. Pouze frajersky kráčel ke sparťanským fanouškům.

Po chvíli sám padl vyčerpáním a nechal se vystřídat. Až potom Sparta inkasovala vyrovnávací gól – v nastaveném čase!

„Smutné, protože z mého pohledu jsme si tady zasloužili vyhrát,“ špitl Tetteh mezi novináři.