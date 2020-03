Trenér Sparty: Nemůžeme být naštvaní, výkon nebyl tak špatný

Před týdnem v lize Sparta ztratila vítězství nad Zlínem v poslední minutě (2:2). V derby na Slavii se to opakovalo.

„S tím samozřejmě spokojení být nemůžeme. Ztratili jsme výhru, ale takový je fotbal,“ prohodil smířlivě.

Čím si inkasované góly v poslední minutě vysvětlujete?

Většinou se tam stane nějaká chyba. Byl tam zbytečný faul (Hložka), asi se to dalo vyřešit jinak. A pak protihráče při centru někdo měl mít. Ještě jsem to neviděl, takže nevím. Je to hlavně věc asistentů, kteří mají na starosti standardky.

Třiadevadesát minut jste byli vzadu takřka bezchybní. Má na tom podíl i stoper Štetina, který se vrátil do sestavy ve vynikající formě?

Ani jeden tým neměl moc šancí, byl to spíš boj mezi vápny. Ani Slavia není v komfortní situaci. Po přestávce měla tlak, šla do rizika a my jsme to chtěli využít k brejkům.

To se vám povedlo. První Tettehův gól sudí neuznali kvůli útočnému faulu, druhý už platil. Pochválíte ho?

Už minule se Zlínem mohl dát gól, nebo přihrát Hložkovi před prázdnou bránu. Dnes to vyřešil správně, podal dobrý výkon. Plní, co od něj chceme.

Neměl by být víc ve hře?

To je na delší povídání. Když dostává přihrávku na sklepnutí, v pořádku. Ale on potřebuje míč do prostoru, přikryje si ho tělem, v tom je silný. Pracujeme na stylu hry, mně se moc nelíbí přihrávky do nohy. Chci, aby šly do běhu na hráče, kteří se nabídnou.

Nepřišlo vám, že derby bylo víc válkou, než aby se v něm hrál fotbal?

V prvním poločase to válka byla, byla tam spousta soubojů. Nechci po hráčích, aby faulovali, ale aby situace řešili fotbalově. Fauly pramenily spíš z jejich neobratnosti nebo z podklouznutí. Nemyslím si, že by někdo chtěl někoho úmyslně zranit.

Kvůli rodinným důvodům vám chyběl Karlsson. Bylo to pro vás oslabení?

Bylo. I když nechci říct, že by Plavšič zklamal. Oba slávističtí krajní beci jsou reprezentanti, Coufal i Bořil hodně útočí, takže Plavšič i Hložek měli spoustu práce do obrany. To od něj bylo v pořádku. V útoku jsme čekali víc.