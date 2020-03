Trenér Slavie: Prohrát derby po takovém výkonu by pro nás byla rána

Slavia sice znovu ztratila body, její náskok v čele tabulky se ze šestnácti bodů během čtyř jarních duelů zmenšil na osm, ale Trpišovský byl po utkání se Spartou v klidu.

„Jsem rád za to, co jsme předvedli. V předchozích zápasech se nám tam nelíbila spousta věcí. V atributech, které po hráčích chceme, byl výkon v derby kvalitní,“ řekl Trpišovský.

„Ale jinak ani nevím, jak to mám hodnotit.“

Zkuste to.

Zklamání z úrovně zápasu.

Opravdu? Vyrovnali jste v nastavení, výkon svých hráčů jste ocenil. To vypadá, že jste spíš spokojený?

Mám radost, že jsme neprohráli, gól jsme si zasloužili. Na Bohemce i na Slovácku jsme v posledních minutách byli odevzdaní, tady naopak. Viděl jsem spoustu věcí, na kterých se dá stavět. Máme náběh, ale musíme to potvrzovat v dalších zápasech.

Co ještě vás potěšilo?

Podali jsme velmi dobrý výkon. Řekl bych, že poprvé na jaře jsme navázali na podzimní zápasy. Žádný hráč nezahrál špatně, ale k úspěšnému výsledku nám chyběl klid, rozvážnost v posledních pětadvaceti metrech. V těžkých zápasech moc šancí není, takže musíte to málo využít.

Dlouho jste nic neměli, až po přestávce jste soupeře zatlačili. Čím to bylo?

V první půli nic moc fotbal, hra byla hodně rozkouskovaná, samé rušivé vlivy, minimum šancí. Celkově se hrálo snad jen lehce přes padesát minut čistého času, to je strašně málo. Po přestávce jsme se zlepšili, měli tlak, ale šance neproměnili. A z první nebezpečné akce, když nepočítám ten neuznaný gól Sparty, jsme inkasovali.

Věřil jste, že vyrovnáte?

Posledních deset minut bylo o tom, jestli střídající hráči do zápasu přinesou tu správnou mentalitu a něco se s výsledkem udělá.

Dvakrát ve druhém poločase vám utekl Tetteh. Pokaždé dal gól, byť jeden mu kvůli útočnému faulu sudí neuznali. Co dělal Takács špatně? Nebo je Tetteh v podobných situacích nadstandardním útočníkem?

Od každýho trochu. Laco dlouho nehrál, v tréninku je asi deset dnů. Ale až na ty dvě situace podal dobrý výkon. Musím se podívat na video, kde to vůbec vzniklo. Jestli jsme hráče vystavovali do ofsajdu, tak je to chyba. A taky měl Dočkal čas na kolmici, to by se stávat nemělo. Tetteh je rychlý, extrémně rychlý. Coufal s Kúdelou zvládali nejrychlejší hráče v Lize mistrů, ale Tetteh nám utekl. Až na ty dvě okénka to od nás dozadu bylo v pořádku.

Nezneklidňuje vás situace v tabulce?

Pro nás je důležité pracovat na týmu, který se hodně změnil. Dnes se nám poprvé na jaře sešla sestava, v jako chceme hrát. Důležité je věřit hráčům i naší cestě.