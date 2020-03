V derby jsme byli lepší, řekl Tetteh. Slavii vyšel risk, dodal Dočkal

Derby tentokrát nemělo vítěze. Sparta vedla gólem Tetteha z 80. minuty, jenže v nastavení ji o výhru připravil slávistický náhradník Petar Musa.

„Trochu mě mrzí, že jsme po gólu nevydrželi hrát aspoň o trochu aktivněji, abychom udrželi soupeře dál od naší branky,“ přiznal záložník Bořek Dočkal. „Musím uznat, že Slavia hrála dobře. Vsadila na riziko, ve vápně bylo osm lidí, mačkali nás a posílali tam spoustu centrů. Když už se zdálo, že souboje celkem zvládáme, přišla poslední standardka, jeden vyhraný souboj a bohužel vyrovnání.“

Rozhodující gól připravil slávistický kapitán Bořil. Vynutil si faul na Hložkovi, rychle rozehrál přímý kop a Musa z přesného centru hlavou skóroval. „Měli jsme rychleji reagovat, někdo měl zůstat stát před míčem,“ přemýšlel brankář Milan Heča. „Bořil to dobře rozehrál a bohužel, takhle to dopadlo.“

V nedělním podvečeru se na vršovickém trávníku odvíjela drsná bitva plná důrazných soubojů. Víc se bojovalo, než hrál fotbal. „Typické derby. Bylo tam hodně soubojů a málo prostoru pro fotbal,“ řekl Dočkal a přiznal: „Dva zákroky byly z mého pohledu už za hranou a mohly pro nás skončit třeba i hůř než jen žlutou kartou. Na druhou stranu jsme věděli, že v soubojích být agresivní musíme, protože jinudy cesta nevede. Někdy je pak těžké najít správnou míru.“

„Hrál jsem své čtvrté derby a zápasy takhle vypadaly vždycky. Je to vyhecované se spoustou soubojů, do kterých jdou všichni naplno. A tak to má být,“ dodal Heča.

Sparta vsadila na zabezpečenou obranu, zahustila prostor před brankou a nedovolila slávistům kombinovat. „Snažili jsme se narušovat rozehrávku a dostávat kreativní hráče pod tlak, pokud měli míč. Derby je úplně jiný zápas a nasazení je tak enormní, že místa pro kombinaci a postupné útoky tam tolik není. Věděli jsme, že musíme vyhrát souboj, pak vyhrát druhý odražený míč, a pak až teprve můžeme hrát fotbal,“ konstatoval Dočkal.

„Byly tam i pasáže, kdy nás Slavia nechala trochu hrát. Chvilku jsme kombinovali, ale moc toho nebylo. Na druhou stranu ani my jsme je nenechali až tolik hrát.“

Gól přinesl hostujícímu týmu Tettehův brejk v 80. minutě. A šlo dokonce už o úspěšný reparát za situaci, kdy stejný hráč o zásah přišel na pokyn od videorozhodčího, který viděl útočníkův faul. „Postrčení rukama tam bylo, takže asi nemůžeme říct, že by to byl nějaký zářez,“ uznal Dočkal, nicméně zapochyboval, zda situace opravdu vyžadovala zásah od videa.

„Před sezonou jsem byl na školení, kde nám vysvětlovali, v jakých případech by videorozhodčí měl do zápasu vstupovat. A to když přehlédne něco zásadní, očividného. Něco, kde deset lidí z deseti řekne: Jo, to je přece jasné. Ale byl to tenhle případ?“ (Více o odvolaném gólu ZDE)

Sparťanští fotbalisté byli spokojeni, že výkon v Edenu potvrdil jejich výkonnostní vzestup. „Věřím, že se zvedáme, cítím to uvnitř týmu,“ říkal Dočkal. „Už jen to, že jsme sem jeli s úmyslem vyhrát a nevnímali jsme bodový rozdíl, který mezi námi je. Vnitřní pocit mám dobrý, poslední dva zápasy jsme odehráli dobře a máme na čem stavět. Věřím, že sezonu budeme schopni takhle dohrát a bude to ještě lepší než třeba dneska.“

„Odehráli jsme výborný zápas, vydali jsme ze sebe to nejlepší a zasloužili jsme si vyhrát,“ přisadil si útočník Benjamin Tetteh. „Všichni jsme teď zklamaní, protože jsme měli vyhrát. Byli jsme lepší tým.“