PONEDĚLNÍK: Netřeba čekat. Trenéři Guľa i Kozel už vidí zlepšení

Ještě není všechno vyladěné, přesto fanoušky Baníku i Viktorie může slibný start pod novými kouči vybízet k optimismu.

Ostrava po výborné první půli zastavila v Českých Budějovicích rozparáděného nováčka, Plzeň zase zvládla vítězně po předposlední Opavě a poslední Příbrami skutečnou prověrku síly na hřišti třetího Jablonce.

Dobrý trenér posouvá i hráče. Na hrotu Plzně ožil Jean-David Beauguel, zajímavé výkony odvádí záložníci Pavel Bucha (21 let) s Alešem Čermákem (25).

Bucha na čele produktivity ligy s devíti zásahy a šesti přihrávkami dohnal sparťana Kangu. Čermák si zase ke dvěma gólům připsal už šest asistencí; na to že hrál zatím jen devět zápasů, to není špatné. Oba šikovné hráče do ligy přitom poslala Slavia se Spartou...

Viktoria stáhla náskok vedoucí Slavie už „jen“ na deset bodů. Ze šestnácti po třech jarních kolech!



Když uvážíme, že ligu čeká nadstavbová část, můžou se v mistrovské skupině ještě dít nevídané věci.

Ne že by slávisté měli začít plašit, leč maximální ostražitost se nabízí. Přestavba sešívaného kádru bez borců Hušbauera, Škody či van Burena se totiž, jak ukázalo po Bohemians také Slovácko, bez komplikací neobejde.

Slovácko okrádá bohatýry

Slavia s talentovaným stoperem Zimou opět na pozici štítového záložníka nehrála dobře, ale vyzdvihl bych spíš kvalitní organizaci hry Slovácka, které pod koučem Svědíkem v sezoně vyhrálo i na Spartě a dvakrát porazilo také Plzeň.

Když nemusí tvořit a vyráží ze šiků do brejků, je tým s dobrou kondicí obzvlášť nebezpečný. Mazáci Kadlec s Petrželou chytili druhou mízu. Ještě by se hodil k Zajícovi další útočník, Kliment potřebuje dotrénovat, na čemž si Svědík zakládá.

Poznal to i talent Patrik Hellebrand, než odešel do Slavie. Nikdo nemá výjimku. Sympatické je, že Zajíce Slovácko neodstavilo poté, co neprodloužil smlouvu a dohodl se s Mladou Boleslaví. Podobně jako Juroška s Baníkem.

Ostatně - jak ukazuje případ exteplického Jeřábka po úprku do Jablonce, přeřazení do béčka se nemusí klubu vyplatit. Jak dopadne tento precedens, na to jsem hodně zvědavý.

Dobrou práci odvádí v Karviné také slovenský trenér Juraj Jarábek. Nebo jste snad čekali, že po třech kolech se díky sedmi bodům odrazí ze dna tabulky a zkušený gólman Petr Bolek po návratu do české ligy ještě neinkasuje ani jeden gól?

Přestože má Karvinou třeba jablonecký obránce Jan Krob pomalu za zahraniční štaci kdesi v Polsku a fotbalisté se tam zrovna neženou, dokáže získat zajímavé hráče.

Zaujal mě nigerijský útočník Abdulrahman Taiwo, jenž přišel z Dunajské Stredy, nebo albánský záložník Kristi Qose z Ružomberku.

Boj o záchranu bude napínavý, ať už poslední Příbrami vyjde lanaření exreprezentačního trenéra Jarolíma, či nikoli.

Hlavně aby měli sudí svůj den a video sloužilo. Třeba v předposlední Opavě, která vydřela výhru 2:1 nad Sigmou, nebylo, takže těžko zkontrolovat, zda pomezní Hock neuznal branku Olomouci kvůli ofsajdu Jemelky správně.

Přestože se míče nedotkl a pustil ho ke spoluhráči Sladkému, aktivní pohyb byl zjevný, na rozdíl od ofsajdového postavení. Hlavní rozhodčí Alex Denev zase ukázal, že v něm má český fotbal vskutku talentovaného muže s píšťalkou, nezbaštil ani simulování ve vápně olomouckého Chytila. Zbytečně nekouskoval hru, měl dobrý pohyb a díky tomu i postavení. Jen tak dál.

A na závěr ještě dovolte zprávu z největšího českého klubu: ve Spartě stále nic nového - stopeři zmatení, nejvíc běhající hráč na hřišti Kanga na vše nestačí a trenérem zůstává Václav Kotal. Prozatím.

I když pochybuji, jestli by na Letné třeba Guľa či Svědík dokázali tak rychle měnit zlozvyky mužstva, jež postrádá správné základy.

