Karvinští hledají možné posily, příchod teplického Kroba padl

Fotbal

Zvětšit fotografii Karvinský trenér František Straka. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 8:42

Zranění opor komplikují přípravu fotbalistů MFK Karviná na příští sezonu. Ti v pondělí vyrazili na pětidenní soustředění do polské Ustroně bez stopera Pavla Dreksy, obránce Jana Moravce i záložníka Adriela Ba Louay. „Je otázka, kdy Dreksa a Moravec budou moci naskočit,“ řekl karvinský trenér František Straka. „Ba Loua má problémy s třísly. Škoda že ani on nepůjde do přípravy, protože je to rozdílový hráč. Musí se však dát do kupy.“