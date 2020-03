Zavřené tribuny? Hlavní je zdraví, zdůrazňuje plzeňský kouč Guľa

„Zdraví je jen jedno, to je podstatné. Určitě ale chceme, aby nás přišlo podpořit co nejvíc fanoušků,“ prohlásil plzeňský trenér Adrian Guľa.



Znamená pro vás případný úspěch v MOL Cupu hodně?

Je to náš cíl. Chceme domácí pohár vrátit do Plzně. Věřím, že motivace, aby jej mohli chlapci zvednout nad hlavu, bude tak silná, že nás potáhne. Nejprve při prvním kroku proti Boleslavi, pak se budeme koncentrovat na další dva.

ONLINE: Plzeň vs. Boleslav Ve středu od 17:30 v podrobné reportáži

Plánujete v poháru trochu protočit obvyklou sestavu?

Chceme nejbližší zápas odehrát v maximální možné síle. Až pak budeme řešit, co bude dál.

Naposledy se v Jablonci blýskl uzdravený Aleš Čermák. Ke gólu přidal i asistenci.

Je to vynikající hráč a je úžasné, že hned potvrdil kvalitu z přípravného období. Navíc v zápase, který pro něj určitě nebyl jednoduchý. Byl zraněný, pak týden trénoval, ale poté onemocněl. Jsme za něj rádi, potřebujeme každého fotbalistu připraveného minimálně na takové úrovni, jakou ukázal Aleš.

Z Jablonce jste si ale i tak přivezli tři body, přestože se hrálo na podmáčeném povrchu.

Pro kombinační fotbal to nebylo příliš komfortní. Ale takovým stylem hraje i Jablonec. Trošku to ublížilo konstruktivitě hry, ale nikoliv atraktivitě zápasu. Byl výborný, museli jsme zase ukázat i trochu jiné stránky. Počasí je jedna věc, pro mě je však podstatné, jakým způsobem mužstvo zareagovalo. Nedělali jsme nějaké velké minely, které by soupeř trestal. Nasbírali jsme další cenné informace do následujících dní, porazili jsme silné mužstvo a můžeme se chystat na příští zápas.

Mladé Boleslavi začátek jarní části zatím příliš výsledkově nevychází.

Tím si nenecháme snížit naši koncentraci. Mají svoji sílu, kvalitu, sledovali jsme je naživo i přes video. Chceme předvést týmový, kompaktní výkon. Nemůžeme řešit, že Boleslav měla do ligy pomalejší vstup. A pohár má svá specifika.

Republikou otřásá hrozba koronaviru. Nebojíte se, že vám zavřou stadion?

Zrovna jsem se o tom před chvílí bavil s pány Paclíkem a Šádkem. Věřím, že rozhodnou správně. Zdraví je jen jedno, to je podstatné. Na druhou stranu se fotbal hraje pro diváky a určitě chceme, aby nás přišlo podpořit co nejvíc fanoušků. Ale budeme muset akceptovat jakékoliv rozhodnutí.

Nebylo by v případě prázdných ochozů lepší duel odložit?

Nemám tolik informací, abych mohl hodnotit, jak vážné to je. Co mi bylo naznačeno, tak není důvod pro velkou paniku. Proto věřím, že zdravotní stav lidí zůstane v pořádku, ale zároveň se před nimi bude hrát. To by byla nejhezčí varianta. Plný stadion je pro nás podstatný.

Definitivní rozhodnutí padne až ráno před zápasem.

To neovlivníme. Prostě se chystáme na utkání. A kdyby náhodou bylo před prázdnými tribunami, tak to budeme muset přijmout. I jiné týmy v cizině si s tím musely poradit.

Změnili jste nějakým způsobem každodenní režim?

Stabilně se snažíme, aby měli kluci přísun vitamínů. Pokud vím, tak je to virové onemocnění s chřipkovým charakterem. Získáváme informace od odborníků. Klub udělá všechny kroky potřebné k tomu, aby všichni zůstali zdraví.