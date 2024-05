Navrátilec a stálice. Čechy otestují čtyřicátníci, kteří mají co nabídnout

Páteční střetnutí Švýcarska s Norskem překvapení nepřineslo. Favorizovaný tým Patricka Fishera zvítězil 5:2. „Udělali jsme až moc chyb v obraně, které nás pak stály góly v naší síti. Proti Švýcarům si to nemůžete dovolit,“ hodnotil zápas Thoresen.

Avšak v pomyslném minisouboji ostřílených borců triumfoval on. Připsal si primární asistence u obou tref svého mužstva, zatímco Ambühl nabíjel „jen“ na přesilovkový gól Ninovi Niederreiterovi.

I na předchozím českém mistrovství světa se bodově více dařilo Thoresenovi, tehdy útočníkovi Petrohradu. Byť v roce 2015 s Norskem nevybojoval postup z ostravské skupiny, k pohodlnému udržení v elitní divizi pomohl čtyřmi góly a třemi asistencemi. Podílel se také na senzační výhře 3:2 nad Slovenskem, které překvapivě skončilo ve skupině až páté.

ONLINE: Česko - Norsko v sobotu od 20.20

Zato Ambühl měl po jedné trefě a přihrávce, se Švýcarskem vypadl ve čtvrtfinále s USA.

Od té doby se v jejich kariérách leccos změnilo, ale chuť reprezentovat našli i tentokrát.

Čerstvý mistr norské ligy se Storhamarem se vrátil do reprezentace po tříleté pauze, na šampionátu hrál naposledy před pěti lety. „Cítil jsem, že už reprezentaci nemám co přinést,“ vyprávěl Thoresen pro TV2, proč v národním týmu absentoval.

Asistence Thoresena u trefy mladíka Brandsegga-Nygarda:

Ovšem teď má za sebou vydařenou sezonu, v součtu základní části a play off nastřádal 28 gólů a 51 asistencí (22+42; 6+9). A vedení norského týmu o něj logicky stálo, obzvláště trenér Tobias Johansson. „Když mi řekl, že můžu týmu pomoct, probudil ve mně znovu pocit, o kterém jsem si myslel, že je pryč.“

S rozhodováním mu pomohl také potvrzený příjezd Matse Zuccarella, drobný forvard Minnesoty je největší posilou Johanssonova mužstva, v NHL si v sezoně připsal 63 bodů (12+51).

„Pak už nebylo těžké říct ano,“ usmál se Thoresen. „Vím, co dokáže týmu přinést nejen na ledě, ale i mimo něj. Je to upřímný člověk a velmi dobrý spoluhráč. Šíří dobrou náladu.“

Zuccarello zastává také roli pojítka mezi mladšími hokejisty a Thoresenem. „Mnoho lidí, se kterými jsem předtím hrával, už je pryč, takže musím poznávat mladé kluky, a ty už tak dobře neznám,“ prozradil 40letý útočník, který kabinu sdílí s čtveřicí mladíků narozených v roce 2004, nebo 2005. A už v sobotu spolu od 20.20 nastoupí k zápasu s Českem.

Stálice švýcarské reprezentace

Ambühl podobné problémy řešit nemusí, vždyť za reprezentaci odehrál už 322 zápasů, mistrovství světa zažívá rekordně už po devatenácté, na olympiádě se představil pětkrát.

ONLINE: Česko - Švýcarsko v pondělí od 20.20

Není tedy divu, že má velice dobrý přehled, kdo se objevuje v šatně národního týmu, který vede jeho bývalý spoluhráč z Davosu Patrick Fischer.

Na MS debutoval v roce 2004, v době, kdy měli Švýcaři v týmu jediného hráče z NHL, nyní se mohou spoléhat na několik zámořských hvězd.

A také na Ambühla.

V pátečním zápase si asistencí vylepšil působivé statistiky ze šampionátů. V 132 utkáních nasbíral 62 bodů za 28 branek a 34 přihrávek.

Andres Ambühl si brání kotouč před slovenským obráncem Mislavem Rosandičem.

„Je úžasné, že každý rok dokáže hrát v dobré formě, je to fantastický hokejista, nezastavuje. Hraje úplně stejně už dvacet let a to je pro nás velmi důležité“, chválil spoluhráče Sven Andrighetto po zápase s Norskem.

Když před dvěma lety Ambühl překonal rekord v počtu startů na mistrovstvích světa, prozradil, v čem se skrývá jeho hlavní motivace: „Pokaždé je to velká zábava, být na konci sezony součástí národního týmu je zkrátka speciální.“

Proto do každého ročníku vstupuje s myšlenkou, že by chtěl znovu zabojovat o reprezentační pozvánku. A zatím si počíná nadmíru úspěšně.

V pondělí od 20.20 se tak znovu přestaví jako soupeř českých hokejistů.