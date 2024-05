80 bodů není dost. V Praze neuspěli ani žáci s vysokým průměrným výsledkem

1. kolo

● Z Prahy se na střední školu hlásilo 9 420 deváťáků, 7 896 z nich bylo přijato. Čtyřleté gymnázium v Praze jako svou 1. volbu v přihlášce vybralo 4 078 žáků (uspělo 58 %).

● Ze všech přijatých uchazečů na střední školy v Praze tady mělo 58,6 % trvalé bydliště. 12,9 % přijatých bylo z Prahy-západ a 9,6 % z Prahy-východ.

● Na čtyřletých gymnáziích tvořili uchazeči z Prahy 64,4 % přijatých.

2. kolo

● Přihlášku do 2. kola je nutné podat do 24. května.

● Školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky se budou ve 2. kole konat od 8. do 12. června.

● Ředitelé škol pak zveřejní výsledky 21. června v DiPSy, na webu a úřední desce školy.