Šancí pro Prahu jsou cizinci. Obyvatel by bez migrace ubývalo o tisíc ročně

Ve srovnání s obdobím před covidem a ruskou agresí proti Ukrajině vzrostla i kriminalita cizinců, nikoli však dramaticky. Tvoří čtvrtinu populace, na kriminalitě se však podílí jen přibližně sedmi procenty.

Útočiště, slušná práce i bydlení. Praha je výjimečná a hlavně to do srdce Evropy láká „novou krev“. Až 920 tisíc obyvatel hlavního města mohou tvořit v roce 2050 cizinci, shrnují prognózy. „Podle odhadů je patrné, že nejvyšší nárůst celkového počtu můžeme očekávat u cizinců z Ukrajiny, relativně méně by mělo přibýt cizinců z Ruska, Vietnamu a Slovenska,“ shrnují tvůrci zmíněné analýzy. Bez migrace by populace Prahy stagnovala, to potvrzují též data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za rok 2023.

61 tisíc cizinců žilo v Praze v roce 2001, v roce 2022 už 345 tisíc. 283 tisíc cizinců bylo v roce 2022 v metropoli zaměstnaných. 46 540 cizinců mělo v roce 2022 živnostenské oprávnění.

„Počet přistěhovalých, jejichž velký počet byl v předloňském roce způsoben především migrační vlnou z Ukrajiny, se loni výrazně snížil. Pořád se však jednalo o druhý nejvyšší počet přistěhovalých minimálně od roku 1950,“ uvedl Adam Vlč z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Počet příchozích zůstává význačný i letos. Například podle dat ministerstva spravedlnosti na začátku roku přicházelo z Ukrajiny do ČR až dva tisíce lidí týdně.

Metropole, výjimečný cíl

Podíl lidí ze zahraničí na populaci Prahy výrazně převyšuje republikový průměr. V současné době zde žije 345 tisíc cizinců, ti tvoří téměř 40 procent z těch, co se usadili v Česku. Kromě Ukrajinců, Slováků a Rusů tvoří významnou část příchozí z Vietnamu. Narůstá i počet lidí, kteří do metropole míří z Rumunska, Bulharska nebo až z Indie a Filipín.

„Praha byla díky své geografické poloze a historii vždy křižovatkou kultur a městem, ve kterém cizinci žili a pracovali. Obdobná situace je i dnes. Praha je úspěšným kosmopolitním městem a stejně jako další úspěšná evropská města láká nové obyvatele pracovními příležitostmi i vysokou kvalitou života,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.

Cizinci, příležitost i obavy Za první čtyři měsíce roku 2019 , tedy před covidem a příchodem vlny uprchlíků před válkou na Ukrajině, policejní statistika registrovala 15 813 deliktů . Cizince uváděla v 699 případech. Šlo především o 464 kauz obecné, 115 hospodářské a 61 násilné kriminality.

, tedy před covidem a příchodem vlny uprchlíků před válkou na Ukrajině, policejní statistika registrovala . Cizince uváděla v 699 případech. Šlo především o 464 kauz obecné, 115 hospodářské a 61 násilné kriminality. 13 353 porušení paragrafů zahrnuje statistika za čtyři měsíce 2024 . Rubrika „ Spácháno cizinci “ vykázala číslovku 956 . Z toho jde o 439 věcí hospodářské kriminality. Ve 408 případech se jedná o obecnou kriminalitu, například 70 prostých krádeží v obchodech . Statistiky zahrnují např. i 27 případů nedovolené výroby drog. A také 78 porušení paragrafu o maření výkonu úředního rozhodnutí.

zahrnuje statistika . Rubrika „ “ vykázala číslovku . Z toho jde o 439 věcí hospodářské kriminality. Ve 408 případech se jedná o obecnou kriminalitu, například . Statistiky zahrnují např. i 27 případů nedovolené výroby drog. A také 78 porušení paragrafu o maření výkonu úředního rozhodnutí. Kauz ze sféry násilné kriminality letošní údaje zahrnují 61 záznamů . Mj. jednu vraždu, 19 úmyslných ublížení na zdraví, 19 kapesních krádeží, 13 případů nebezpečných vyhrožování.

letošní údaje zahrnují . Mj. jednu vraždu, 19 úmyslných ublížení na zdraví, 19 kapesních krádeží, 13 případů nebezpečných vyhrožování. Ze statistik poněkud vyčnívá například také 63 ohrožení pod vlivem návykové látky či 33 nedbalostních silničních nehod.

Oproti stárnoucí stávající populaci jsou mezi příchozími silně zastoupeni lidé ve věku 24-42 let. „V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Stárnutí domácí populace dopadá negativně na trh práce. To se může změnit. „Velký vliv má integrace cizinců ze třetích zemí, v posledních letech především příchod mladších žen z Ukrajiny. Ty pracují často na místech, kde není požadována kvalifikace, což je spojeno i s tím, že nemají uznána svá vysvědčení či diplomy,“ vysvětlil Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Noví obyvatelé Prahy nalézají uplatnění ve stavebnictví, ubytovacích a úklidových službách nebo pohostinství. Některé obory jsou na jejich práci prakticky závislé.

Rostoucí počet cizinců, kteří nacházejí v pražských firmách uplatnění, nemá negativní dopady na nabídku míst. Naopak. Nezaměstnanost podle údajů ČSÚ klesá. V květnu dokonce pod tři procenta, zatímco počet volných míst rostl.

„Na trhu práce dochází ke znatelnému oživení. Pozitivní výhled pozorujeme v sedmi z devíti sektorů ekonomiky, nejvíce ve zdravotnictví, komunikacích, obchodu a službách nebo ve finančním sektoru. Nabírá se i v průmyslu a logistice,“ sdělila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Bydlení cizinci nacházejí nejčastěji v největších metropolitních obvodech s rozlehlými sídlišti – Praze 10, 4 a 5. V každém z nich jich podle červnových dat ministerstva vnitra nalezlo bydlení okolo 30 tisíc. A například v Praze 14 s velkým panelovým komplexem Černého Mostu databáze uvádí přes 13 tisíc cizinců v obvodě s 52 tisíci obyvateli.

Problém, anebo příležitost

„Především pokud dochází k rezidenční segregaci cizinců, kdy se obě sociální skupiny dále oddělují, žijí v paralelních světech, se problémy mohou kumulovat,“ upozorňuje dokument IPR. Potížím známým ze západních měst se metropole snaží předcházet. Má mimo jiné vypracovanou koncepci pro oblast integrace cizinců.

Přesto postoj veřejnosti není příliš nakloněn zvyšování počtu cizinců. „Koncem roku 2022 uvedlo 64 procent Pražanů, že podle nich představují ukrajinští uprchlíci pro Prahu problém,“ upozorňuje dokument IPR. Tradičně panuje obava z kriminality, i když to policejní data vyvrací.