Musíme si sednout zpátky na zadek, hřímal Kúdela po prohře na Slovácku

Náskok před druhou Plzní se rázem během tří kol ztenčil o šest bodů. „Musíme si uvědomit, o co se tady hraje,“ opakoval nespokojený Kúdela.

Dva jarní zápasy venku, dvě prohry.

Hodnotí se to lehce - nedali jsme znovu gól, nebyli jsme důrazní v pokutovém území, kde se rozhodovalo. Vybavuju si dvě naše střely, kdy to domácí vykopávali z brány. Slovácko mělo v prvním poločase jednu pořádnou šanci a skórovalo. My jsme z našich příležitostí byli spíš překvapení.

Jak jste dvě zmíněné inkriminované situace s míčem na brankové čáře viděl?

Byl jsem od toho daleko, takže to nemůžu posoudit, ale vzhledem k tomu, že se normálně hrálo dál a rozhodčí se k tomu ani nevracel...

Čemu druhý jarní nezdar přičítáte?

Nebyli jsme produktivní, neměli jsme odražené míče. Slovácko se pak zatáhlo a spoléhalo na brejky, těžko se k nim dostávalo. Rozhodl nejspíš první gól, pak mohli hrát ve větším klidu

Poznamenalo Slavii, že není v české lize úplně zvyklá v průběhu zápasu prohrávat?

Stalo se nám to už na Bohemce, takže to není o stavu. Spíš jde o to, že momentálně není naše hra tak uhlazená jako na podzim. Musíme si asi sednout zpátky na zadek a říct si asi víc důrazně i s kluky, co přišli, o co se tady hraje a za koho. Teď máme derby, v tom zápase musíme všechno odčinit

Hraje roli, že nastoupilo hodně mladých hráčů?

Na to nebudu porážku svádět. Jsou tam i dostatečně zkušení kluci, abychom si na hřišti řekli, jak chceme hrát. Měli jsme šance, které měly skončit gólem, ale i střely z nesmyslných pozic nebo takových, které k tomu nebyly optimální

Bylo cítit, že na hřišti chyběl Jan Bořil? I co se zkušeností týče.

Už včera jsme věděli, že s Honzou to asi nebude dobré, takže jsme na to byli dostatečně připravení. Kluci, co nastoupili, o tom věděli. Vůbec bych v tom problém nehledal

Znervózňuje vás rychle se tenčící náskok před druhou Plzní? Po podzimu šestnáct bodů, teď už jen deset.

Prostě jsme prohráli, ke sportu porážky patří. Mrzí to. Náskok je ještě dostatečný, ale musíme si uvědomit, o co a jak se hraje. Bylo to už druhé varování, to by snad stačilo,