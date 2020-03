Zpátky na zadek. Na podzim Slavia kralovala, teď se zadrhává

Ze 16bodového polštáře rázem zmizelo šest dílků, a to se z jarního startu odehrála pouhá tři kola.

Tím čtvrtým bude žhavé derby se Spartou, ve kterém se může stát cokoli.

„Takhle to dál nejde. Je asi potřeba sednout si zpátky na zadek a popovídat si víc důrazně. Bylo to už druhé varování, to by snad stačilo,“ zavelel kapitán Ondřej Kúdela po porážce 0:2.

Jistě, pořád je náskok sešívaného národa naprosto luxusní, ale vstup do jara největšímu favoritovi nevyšel. Jde nejen o dvě porážky venku, ale taky o herní projev.

Pokulhává. Skřípe.

Odchod bezchybného univerzálního vojáka Součka poznamenal klíčovou pasáž ve středu hřiště, přestupy zkušených Škody s Hušbauerem zase zasáhly do atmosféry v týmu. Slavia se nadále snaží hrát svěže, dynamicky, s originálním fotbalovým fištrónem, ale drhne to.

Neokoukaní nováčci Tijani, Zima, Oscar nebo Musa se zaučují. Těžko čekat od Provoda, že vymyslí geniální kousky na straně. A když vám těsně před zápasem vypadnou prověření patrioti Bořil se Ševčíkem, problém se někde musí vynořit.

Však i trenér Jindřich Trpišovský přiznal: „Změn je až příliš.“ Teď je otázka, jak bude obhájce titulu pokračovat. Pro derby se jistě vybičuje a dost možná znovu chytí vítěznou vlnu. Ale co když ne?

Co když změny, které v zimě Slavia provedla, budou tíživější, než se předpokládalo?

„Nějaká nervozita na slávistech znát bude a myslím, že je to (souboj o titul) ještě otevřené. Znám to z vlastní zkušenosti,“ prohlásil slovácký matador Milan Petržela, který vítězství 2:0 odšpuntoval prvním gólem.

Ono je vůbec symbolické, kdo se o trefy Slovácka postaral.

Petržela patřil k plzeňským rytířům. Pomohl stvořit pohádkou éru Viktorie. Ovšem před sezonou se šéfům zdál příliš neperspektivní, tak si musel hledat novou štaci.

Ondřej Zahustel, jenž skóre těsně před koncem uzavřel, patří Spartě. Jenže dlouhodobě vykazoval příliš chyb, než aby mohl hrát v základu, takže od ledna hostuje ve Slovácku.

No vida, a teď setnul Slavii. Gól vstřelil mohutně ovázanou hlavu. Nikdo by se mu nedivil, kdyby kvůli zranění odstoupil, ale Zahustel chtěl dohrát. A když se trefil, vběhl před slávistický kotel a vložil si ukazováček před rty, aby provokativně vzkázal: A teď mlčte!

Slavia víc střílela, kopala víc rohů, ale když už výtečného brankáře Trmala překonala, narazila na Trmalovy parťáky z obrany, kteří balon odpálili pryč.

Sešívané podzimní kouzlo se holt někam zatoulalo. A jestli se bude skrývat ještě chvíli, může nečekanou šanci získat druhá Plzeň. Pod novým trenérem Guľou vyhrála všechny tři zápasy. Byť si v sobotu na podmáčeném hřišti v Jablonci koledovala, tři body si připsala.

A mimochodem, žhavý souboj Slavia vs. Plzeň je plánován na 28. kolo.

