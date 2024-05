Od slz ke gólparádě: Už jsem zpátky, hlásí teplický záložník Havelka

„Ale víte, jak to je; 2:0, Csaplárova past! Ošemetné,“ zubil se záložník Filip Havelka po nedělním vítězství v úvodním zápase play off.

Odchovanec Sparty dostal jako žolík pět minut plus nastavení a svůj titěrný čas využil dokonale. Ve druhé bonusové minutě napřáhl zpoza vápna a jeho famózní rána zaplula za záda plachtícího Bačkovského.

„Já šel na hřiště s tím, že jsem měl pár minut s tím ještě něco udělat. A udělal jsem maximum, abych nás posunul do ještě lepšího stavu před odvetou,“ vykládal.

Už když se mu míč odlepil od kopačky, tušil, že tohle bude něco. „Měl jsem prostor, vystřelil jsem. Hned cítím, jestli se to povedlo. A navážu na Jirku Fleišmana z Karviné, který v Jablonci trefil krásný přímák. Prostě vypálíte a někdy je taky o štěstí, že to tam padne.“

Teplice proti Liberci rozjely gólparádu, už před Havelkou podobně krásně z dálky zavěsil útočník Daniel Fila. „Pořád se hecujeme, on má gólů víc, tlačím na něj!“ smál se druhý z hrdinů. „Trenér nás všechny nutí do střelby zpoza šestnáctky, nejen vyloženě mě.“

Šlo o šestý gólový zápis Havelky v lize a zrovna v jubilejním startu. Zakulatil je na rovnou stovku.

Teplice slaví vítězství nad Libercem.

„Líp než gólem a výhrou bych si oslavu nedokázal představit. Věděl jsem, že hraju stý zápas, a jsem rád, že právě proti Liberci. Strávil jsem tam nějaký čas,“ připomněl své hostování. Už na podzim v Liberci se ujal jeho projektil z dálky. „A z podobné pozice. Proti severočeským týmům se mi daří, dva góly jsem dal Liberci i Jablonci. Snad na ně budeme narážet častěji!“

Šestadvacetiletý Havelka posílil Teplice loni v létě jako volný hráč. Ve Spartě mu vypršela smlouva, na Letné se natrvalo do áčka neprosadil, hostoval v Liberci, Českých Budějovicích a Dukle Praha.

Když už se zdálo, že se v Teplicích na podzim zabydlel, na zimním kempu v Turecku si poranil kotník. Těžce to nesl, i slza ukápla.

„Vážné zranění se mi přihodilo hned první den soustředění a byl jsem tři týdny mimo hru. Hodně mě to mrzelo, protože se mi zrovna dařilo. Ale to je prostě fotbal, to k tomu patří,“ nesložil se. „Pracoval jsem, abych se co nejdřív vrátil. A teď můžu říct, že jsem zpátky.“

I v neděli nastoupil se zabandážovanou rukou, ale z toho vědu nedělal. „Já měl na začátku sezony problémy se zápěstím, byl jsem na operaci. A jak se střídá počasí, trošku se mi to ozvalo. Ruka mě pobolívá. Spíš to je pro sichr, než že by mě to limitovalo,“ ubezpečil.

Což ukázal výstavním gólem, jímž zvedl teplické postupové akcie před nedělní odvetou. „Pojede se nám tam líp, ale jsme v půlce a Liberec hraje doma dobře. Není rozhodnuto!“