PONEDĚLNÍK: A jsme v půlce. Víc mačů jako Sigma - Boleslav, prosím!

O den později, ve stejné soutěži.

Fotbalisté Olomouce i Mladé Boleslavi popadali na trávník vyčerpáním. Vydali se na maximum. Tempo zápasu? Úžasné. Tři góly za tři minuty! Sigma bleskově ztratila dvoubrankové vedení. Ale fanoušci jí mohou po remíze 2:2 těžko spílat.

Kdo má rád fotbal, musel se královsky bavit. Vlastně hlavní vadou na kráse úchvatné podívané byli jen diváci, respektive že v Olomouci nebyli, že jich přišlo pouze 2 406. „To byla bundesliga bez kulisy,“ shrnul trefně mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Sudí Ginzel otočil penaltový faul

A ještě jednu výraznou vadu bychom našli: sudí Ginzel si nakopnutí hostujícího Fulneka do olomouckého útočníka Yunise v pokutovém území v 82. minutě vyložil jako útočný faul. To už vyžaduje skutečně velkou dávku představivosti.

Pro Sigmu, jež čeká na vítězství už šest kol, zvlášť mrzuté. Může proklínat i to dvouminutové zatmění, ve kterém nebezpečná Mladá Boleslav srovnala, ale faktem je, že hostům patřil začátek druhé půle a branka stopera Beneše na 2:0 padla po rohu. Jinak si domácí koledovali.

Po kvapném srovnání do toho zase začali bušit. Byla to jízda. Olomoucký trenér Radoslav Látal, jenž po utkání vybízel novináře, abychom se nevěnovali jen rozebírání trenérů, ale tomu, co český fotbal nejvíc trápí, tedy rozhodčím, se nejvíc přiblížil hranici účelného, přímočarého fotbalu bez zbytečných přihrávek navíc, aniž by to byla nakopávaná.

Víc takových výkonů a musí mizerné návštěvy na Andrově stadionu stoupnout. I když jen to samozřejmě nestačí a lidé z marketingového oddělení by se už měli nad tím nejen zamyslet.

Fotbalová liga má za sebou patnáct kol, čili polovinu základní části. A nabízí prvotřídní zábavu i břídilskou nudu. Tak jako ostatně všude ve světě. Jde o to, jaký produkt v rozdílném balení převládá. Tohle hodnocení nechám s dovolením na laskavém čtenáři.

Ale je skvělé, že i desátá Olomouc a čtvrtá Mladá Boleslav mohou odehrát dechberoucí mač, možná vůbec nejlepší z dosavadní tuzemské podzimní nabídky. Jen houšť!

Jemelka by slušel Slavii

Suverénně nejlepší výkony podává Slavia a potvrdila to také proti Baníku, jenž pohrál venku pátý zápas ze sedmi. Dvěma zásahy se na tom podílel skvělý záložník Tomáš Souček, jenž měl výborné všemožné statistiky a to ještě zahodil penaltu.

Sešívaní si hrají svou vlastní soutěž. Třináct výher, dvě remízy, žádná prohra, skóre 33:3. Do toho evropské výkony v Lize mistrů, snad také v úterý v Barceloně potvrdí, že mohou čelit největším hvězdám světového fotbalu. Je to vyznamenání i pro celou českou podceňovanou ligu.

VIDEO: Souček dal Baníku dva góly, zahodil ale i penaltu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škoda že na Camp Nou nebude Messiho nahánět zraněný stoper Hovorka, hrál v životní formě. Škoda to je i pro národní tým. Troufnu si tipnout, že v zimě se bude Slavia znovu vyptávat v Olomouci na stopera Václava Jemelku.

VIDEO: Ve druhém poločase to od nás byl tajfun, řekl Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Divil bych se, pokud by se na Hané tento nadaný levák, rychlý i fotbalový, ještě zdržoval na jaře. Peníze Sigma potřebuje a náhradu v dalším talentovaném odchovanci Davidu Zimovi už si chystá. Tak šikovného fotbalistu by se měla ale umět Olomouc prodat sama rovnou do ciziny, jenže k tomu je většinou potřeba hrát evropské poháry, takže se nejspíš zase spokojí s nabídkou domácí špičky.

Zkraty Kangy i kapitána Frýdka

Mezi ni stále patří i šestá Sparta, která podruhé v řadě udržela čisté konto. V Opavě však přišla o klíčového středopolaře Kangu, jenž od sudího Zelinky dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně za pomalý odchod ze hřiště při střídání. Proti Jablonci tak bude chybět.

VIDEO: Václav Jílek: Cítíme, že náš výkon se pomaličku zvedá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neznám moc hloupějších způsobů, jak se vykartovat. Abych názor na gabonského svéráze vyvážil, připomenu, že za Spartu dal v 51 zápasech 24 gólů, další připravil spoluhráčům - jako v Opavě Vindheimovi. Moc dobrá bilance.

A také teď často po zápasech dává svůj dres malým fanouškům, jak Sparta ukazuje na sítích. Snaží se ho víc polidštit, hlavní však bude, aby pokračoval ve výrobě gólů, nikoli karet.

VIDEO: Sparťan Vindheim rozhodl gólem zápas s Opavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ostatně také kapitán Martin Frýdek má své blikance. Je schopný vymyslet šílenou penaltu. V Opavě loktem ve vápně trefil Svozila, který tomu sice hodně přidal, ale i tak může být Frýdek rád, že stejně jako v Teplicích se pokutový kop po jeho faulu nepískal.

Pozor na Dynamo! Brandner a Schranz pálí

Krásné období prožívá ligový nováček z Českých Budějovic. Deváté Dynamo vyhrálo počtvrté za sebou, přičemž ve všech těchto zápasech dalo tři branky - Bohemians, Olomouci, Karviné a naposledy Teplicím.

Vepředu řádí pětigóloví Schranz s Brandnerem, mimochodem oba bývalí hráči Dukly Praha, kde mají čich na zajímavé fotbalisty (o dvacetiletém Doumbiovi ještě uslyšíme).

Osu vytvořili bývalí reprezentanti Drobný v brance a Sivok na stoperu. Když se čtyřicátník Drobný vrátil z Německa, Ponedělník psal, že ještě bude patřit k nejlepším brankářům v lize.

A to samé sdělil i gólman s úchvatnou kariérou v bundeslize trenéru Horejšovi, když se ho zeptal, jestli chce jít do brány: „A ty snad vidíš lepšího brankáře v lize, než jsem já?“

Věřit (si) je základ.

Pěkné ponedělí.