PONEDĚLNÍK: Kádr Sparty na špičku nemá, pod své možnosti tolik zas nehraje

Také vás zarazilo, z jak laciného rohu fotbalová Sparta dostala v Olomouci rozhodující gól?

Nebo jak chaoticky sparťané prakticky všechny rohy bránili?

I když nejslavnější český klub nepůsobil tak vyčichle jako v prvním jarním zápase proti Liberci a diváka i díky sparťanům zajímavý mač bavil, další kvapná změna trenéra zázrak nezpůsobila, což na olomoucké tribuně Západ dvě řady pod novináři viděl s rodinou také Václav Jílek, exkouč Sparty i Sigmy.

Jeho nástupce Václav Kotal po zápase přesto chválil stopery Hancka s Mandjeckem, jak zvládali souboje s vytáhlým Chytilem, i když realita byla taková, že dvacetiletý odchovanec Sigmy v sedmém startu v lize kamerunského reprezentanta Mandjecka i slovenského reprezentanta Hancka hostujícího na Letné z italské Fiorentiny poměrně výrazně v soubojích převyšoval.

Ale chápu, že je zapotřebí zvýšit hráčům na prokletém postu sebevědomí. Snad po tiskovce dostali správnou zpětnou vazbu.

Zarazila mě i Kotalova odpověď na otázku, zda se hra přiblížila jeho představě. „Nemám představu. Hodnotím hru, jaká je.“ Pro dobro Sparty doufám, že nějakou vizi si nechává pro sebe.

Co mu ukázal první zápas?

Že kapitán Bořek Dočkal po těžkém zranění bude potřebovat logicky čas a bylo by nejspíš lepší mu minutáž dávkovat.

Že svéráz Kanga je pro výstavbu hry klíčový, Dočkala několikanásobně převyšoval, rozdal tři úchvatné pasy za obranou linii a pokud po sezoně Letnou opustí, může chybět víc, než si leckdo připouští.

Že když se křídelníci Karlsson s Plavšičem rozběhnou, těžko se chytají. Jenže musí zlepšit finální fázi.

Že talent Hložek na hrotu může být platnější.

Celkově čeká Kotala, pod kterým trénují sparťané více než za Jílka, hodně práce. Vlastně tolik, že je to na jednoho trenérského smrtelníka až neřešitelná výzva.

Sice prohlásil, že kádr má Sparta dobrý, ale věříte tomu?

Nemá! Postrádá osu, poskládaný je nesourodě a kvalitou zaostává za Slavií, ale zřejmě i za Plzní. Ve Spartě by si měli připustit, že zase nehraje tolik pod své možnosti, že na špičku nestačí a že jeho přestavba ještě potrvá. A bude vyžadovat opravdu šikovného architekta. Je jím sportovní ředitel Tomáš Rosický?

VIDEO: Trenér Kotal: Potřebovali jsme výsledek, nejsme spokojeni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V zimě nepřivedl Jílkovi žádnou posilu. I když Jílek vypadal po porážce s Libercem bezradně, ztrápeně nebo snad rezignovaně, odvolat kouče, který vede tým celou přípravu, po prvním utkání je sparťansky nekoncepční.

Zažil to Hapal, zažil to Jílek. Aspoň JEDNU byť třeba odepsanou sezonu mohl dokončit, byla by to přinejmenším změna. Jenže ve Spartě čas na práci není a když majitel bouchne do stolu, je rozhodnuto.

Časté výměny trenérů nejsou pro žádný klub dobrou vizitkou. Ale ani pro hráče. Kdo je posune na vyšší úroveň, když to nezvládl ten ani ten? Mají na to vůbec? Nebo musí přestoupit jako Hovorka a Deli, aby se zlepšili?

Je potřeba dodat, že tah s Jílkem se nepovedl, že hráči se pod ním nezlepšovali tak, jako se mu to dařilo doma v Olomouci, kde měl rodinné zázemí se třemi dětmi, za kterými nemusel cestovat.

Litovat však nemusí. Zkušenosti i finance získal a bez angažmá, hádám, dlouho nezůstane, i když ho vyhazov sebral, protože tuhle misi nebral jako žoldák jen kvůli penězům, vážně věřil, že může tradiční značce pomoct zpátky na vrchol a tuze mu na tom záleželo.

První pocit, který ho po příchodu do Sparty pohltil, byla zodpovědnost. Nevyšlo to ani trochu, jakkoli první poločas předkola Evropské ligy proti Trabzonsporu vypadal nadějně.

Ve Spartě je stále moc hlav, moc názorů v kancelářích. Prospělo by jí, kdyby se jako nenažranému drakovi osekaly, Rosický by se zpovídal přímo majiteli Danielovi Křetínskému a nemusel odrážet jiné tlaky. Ale o tom už toho bylo napsáno spoustu, stejně jako o tom, že v trenérech zakopaný pes není.

Dokládá to i sázka bývalého sportovního ředitele Sigmy Jiřího Kubíčka s kamarádem o tisícovku, že Jílek navzdory tříleté smlouvě nedokončí na Letné ani jednu sezonu. „A to jsem Vencu měl jako mládežnického trenéra v Sigmě, jenže ve Spartě to vážně není o trenérech,“ povídá.

Výraz NEPOUČITELNÁ je asi nejtrefnější.

Zatímco Mandjeck se mohl na Hanouska ukřičet, po utkání jsme museli s kolegy novináři natahovat uši, abychom slyšeli, jak sparťané Sáček s Hložkem kuňkají, že takhle krize bije do očí a že Sparta má být jinde. Opravdu?

Jen z pohledu tradice. Jinak šestý flek plus minus odpovídá.

Až na ten rozpočet.

Pěkné ponedělí.