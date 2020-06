PONEDĚLNÍK: Malinský do nároďáku, top tři dřímajících a Proske bez červené

Podobný lítý boj sváděl devatenáctiletý stoper David Zima s plzeňským čahounem na hrotu Jeanem-Davidem Beauguelem.

Olomoucký odchovanec si s ním poradil dobře, celkově se adaptoval na vyšší nároky mistra možná až nad očekávání. Pokud hraje na stoperu, ukazuje, proč si ho Slavia pořídila.

Jako Sparta Dávida Hancka. Nevím, jak vysoká je opce, kterou by Letenští museli vyplatit Fiorentině, ale hádám, že bude za to stát.

Nejen proto muselo sparťanům zatrnout, když ho Mosquera z Bohemians sestřelil při napadání zbytečným hurá skluzem. Pokud se za takové fauly nebude dávat přímo červená karta, těžko se česká liga posune.

Musí si chránit hráče šikovné s míčem. Rozhodčí Proske si vystačil se žlutou, možná proto, že kost protentokrát nekřupla. Stejně jako loni v případě strašidelných skluzů sparťana Costy. Máme divné měřítko.

Nevyloučit Mosqueru? Horší než se unáhlit s praporkem

Za mě je to ještě větší chyba, než když pomezní Kotík úzkoprse zvedl praporek a nenechal hraniční postavení sparťana Dočkala přezkoumat nejdřív video, jak velí příručky.

Naštěstí Proske přerušil hru, byť zřejmě kvůli mávanému ofsajdu, až byl míč v síti, takže nakonec mohla platit regulérní branka Tetteha, který podstoupil plnohodnotný souboj s obráncem Köstlem, jenž situaci správně dohrával.

I když naštvání klokanů, kteří viděli praporek nahoře, je zcela pochopitelné, jistě vědí, že hru přerušuje až hvizd sudího, což pak chlapácky zhodnotil do kamery kapitán Bohemky Josef Jindřišek. Pěkně bez výmluv. Palec nahoru. I za jeho výkon v devětatřiceti letech.

Kdo ještě nekopal penaltu proti Teplicím?

Zklamaní z rozhodčího, i z toho u videa, jsou zase v Teplicích. Z dostupných záběrů nejde příliš posoudit, zda Čmovš trefil ve vápně jabloneckého Jeřábka tak, že se musela pískat penalta, zřejmě nejdřív hrál míč, ale sudí Ginzel to po poradě s kolegou vyhodnotili jako faul, což si jistě obhájí.

Beztak Krob desítku neproměnil. Zmar Teplických, jednoho z mála prvoligových kritiků vedení fotbalové asociace, spíše spočívá v pravidelnosti sporných momentů jdoucím proti nim. To však není alibi pro šedivý fotbal, jaký skláři často předvádí.

A jak už to tak bývá, gólem jejich depresi prohloubil bývalý hráč. Stoper Michal Jeřábek, jehož kvůli neprodloužení smlouvy poslaly Teplice do béčka, ač dětinsky tvrdí něco jiného, se trefil vůbec poprvé v sezoně a přispěl k vítězství 2:1. Asi karma. Teď už je pomalu zralý na odstřel trenér Hejkal.

Sigma s Baníkem bavily. Až na chlapáka Smolu

Nejlepší pozici nemá po třetí porážce v řadě ani olomoucký kouč Radoslav Látal, byť jeho svěřenci proti Baníku předvedli nejlepší výkon po koronavirové pauze.

Oba týmy sehrály asi nejpohlednější zápas kola, hlavně první poločas nadchl řadou šancí na obou stranách a mač nakonec nabídl pět gólů. Na hrotu Baníku se blýskl brankou a asistencí Ondřej Šašinka.

Po hodině hry ho nahradil Tomáš Smola a na to, jaký je to kus chlapa, v soubojích až příliš často a ochotně padá. Zkoušel si vymodlit i penaltu. Ruce nahoru a křáp. Asi jediná kaňka na zápase, i když Olomoučtí jich v defenzivě najdou víc, dvěma chybami stopera Štěrby počínaje.

Ale zase bez chyb by moc gólů nepadalo. Na první branku v sezoně přesto pořád čekají v lize zajímavá jména.

Top trojka čekají na gól

Nabízím první trojku hráčů, která by rozhodně měla mít po 28 kolech víc než nic v kolonce tref:

1. Jakub Yunis (Sigma).

Před sezonou chtěl urostlého hroťáka Jablonec, nakonec podepsal vylepšenou smlouvu v Olomouci, začal jako útočník číslo jedna, teď paběrkuje.

2. Adriel Ba Loua (Karviná).

Šikovné křídlo, s osmi asistencemi nejlepší nahrávač ligy, ale v koncovce pohořel i naposledy proti Českým Budějovicím, třikrát ho vychytal Drobný. Pokud vyjde přestup do Plzně, budou se od něj žádat góly víc.

3. Jan Navrátil (Slovácko).

Hraje dobře, ale nepadá mu to. Rychlý štírek se do čisté šance dostal také o víkendu proti Opavě, po zemi však trefil jen nohu gólmana Fendricha. Vševypovídající.

Fendrich mimochodem předváděl úžasné zákroky, jen díky němu uhrála Opava bod. A když už by zasáhnout nestihl, tak Sadílek překopl i prázdnou branku. Podobně se to povedlo teplickému Řezníčkovi. Velké chyby zakončujících hráčů.

Jaká je vaše top trojka dřímajících střelců?



Malinský dozrál v nadprůměrné křídlo

Ale ať končíme pozitivně. Na opačném pólu produktivity je liberecký křídelník Tomáš Malinský, v osmadvaceti dorostl do nadprůměrného ligového fotbalisty a nikoli jen díky sedmi gólům a sedmi asistencím. Je správně drzý, přímočarý a rychlý. Buď se vám zamlouvá, nebo ho nemusíte, ale přesně na takové borce se chodí.

Především spoluhráčům vytváří čisté střelecké pozice. Stálo by za to jej vyzkoušet v nároďáku, aby se zjistilo, jak by zvládl mezinárodní level. Nebo v lize aktuálně vidíte křídelního hráče v lepší formě? I díky jeho značnému příspěvku se Slovan vytáhl na skvělé třetí místo a Malinský může v létě snít o lepší adrese. I když smlouvu má v Liberci až do roku 2023, takže laciné to nebude.

Pěkné ponedělí.