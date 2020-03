Sivok se vlastníkem budějovického klubu nestane. Jsem zklamaný, řekl

Informaci o rozhodnutí současných majitelů neprodat klub Sivokovi a jeho partnerovi přinesl server isport.cz.

Sivok chtěl Dynamo získat společně s podnikatelem Vlastislavem Břízou, vlastníkem společnosti Koh-i-noor.

„Jednání se táhla a už ani pan Bříza nechtěl čekat. V úterý se věc uzavřela. Dostali jsme zprávu od pana Dvořáka, že ve hře je jiný investor, který dal lepší nabídku. V tu chvíli jsme my byli ze hry venku. Věřím, že naše jednání budou impulzem k tomu, aby přišel někdo, kdo klub posune dál. Nebo aby stávající majitelé posouvali klub dál,“ řekl Sivok pro MF DNES.

„V minulém týdnu jsme plánovali různá jednání, ale ve finále k nim ani nedošlo. Když je tu jiný nový investor, nebylo by se o čem bavit. My jsme měli nastavený limit, přes který jsem jít nemohli. Ani by to nedávalo smysl,“ zdůraznil Sivok.

Se vstupem do majetkových struktur jihočeského klubu se mu snažili pomoci i současný budějovický brankář Jaroslav Drobný a bývalý hráč klubu Tomáš Řehoř.

Svůj plán Sivok představil před startem jarní části ligové sezony. Šestatřicetiletý stoper chtěl v Dynamu využít své bohaté zkušenosti ze zahraničí, klub posunout do evropských pohárů a vybudovat špičkovou akademii.

„Jsem zklamaný. Koh-i-noor byl připravený výrazně zvednout rozpočet a připravit projekt akademie, která by mohla být jednou z nejlepších v zemi,“ podotkl bývalý reprezentační kapitán.

„Tři měsíce jsem na tom intenzivně pracoval. S panem Břízou jsme si sedli, trávili jsme spolu hodně času. Nakonec to nevyšlo, ale nemůžeme se zlobit,“ řekl Sivok smířlivě.

Není jasné, zda se na neúspěšném jednání podepsala mediální přestřelka mezi Drobným a vedením klubu.

Čtyřicetiletý gólman v pondělním televizním pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport mimo jiné prohlásil, že určití lidé v Dynamu hráčům nepřejí úspěch a házejí jim klacky pod nohy. Za Drobného se postavil Sivok, klub se proti kritice ohradil.

Oba veteráni se vrátili do Českých Budějovic v průběhu podzimní části sezony a Dynamo výrazně pozvedli. Jihočeský nováček soutěže po 23 kolech nečekaně figuruje na šestém místo ligové tabulky a bojuje o účast v elitní nadstavbové skupině o titul.