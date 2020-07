PONEDĚLNÍK: V Karviné šli karanténě naproti. Copak se pomátli?

Předně: všem nakaženým v Karviné přeji co nejrychlejší uzdravení. Leč na představitele klubu mám otázku: Copak jste se pomátli?



V době, kdy celá liga, nejen fotbalisté, ale například i novináři musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření, asistent karvinského trenéra Petr Mašlej pro Radiožurnál připustil: „Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku.“

Cože? Jako vážně? Skutečně dělá na dole, kde je přes sedm set nakažených? A je ve styku s hráči prvního týmu, kteří hrají o ligový život? Jako vážně? Opravdu? Fakt?

Karviná, pomátla ses?

Anebo ne?

Takové nezodpovědné chování nahrává ke spekulacím znějícím už po restartu ligy. Karviná, která na hřišti tápe a tým plný cizinců je jen dva body od přímého sestupu, šla karanténě mírně řečeno naproti.

Poslední Příbram to nadšeně vítá. Její šéf Jaroslav Starka nepokrytě přiznává nadšení, že se skupina o záchranu nedohraje, a tudíž se nebude sestupovat. No, aspoň že je v hyperkorektním světě upřímný.

Smutní by jistě nebyli ani v Opavě.

Dopustí liga, aby z Karviné vznikl nehorázný precedens? Je možné, že riziko epidemie se může opakovat pravidelně a tohle má být možnost záchrany?

Ne!

Pokud klub nedodrží bezpečnostní opatření, nemůže být „potrestaný“ tím, že se zachrání.

A především nemůžete potrestat kluby ve druhé lize bojující o barážové umístění a postup do ligy.

Vždyť jde o milionové investice majitelů klubů. Nenaplnili rozpočty pro to, aby se v samotném závěru dozvěděli, že vlastně postoupit nemohou, pokud nejsou první v tabulce.

„Můj názor je takový, že se tomu šlo trošku v Karviné naproti. Hledejme řešení, jak to férově dohrát. Jak jinak vysvětlím majiteli Dukly, že jeho finance pro tento rok byla jen sranda a aby si na příští sezonu připravil znovu desítky mega?“ ptal se na Twitteru sportovní ředitel Dukly Praha Pavel Vandas. „Všechny kluby dělají a plní opatření podle protokolu. Nad rámec toho všeho apelujeme na management, trenéry, hráče, včetně jejich rodin, aby se pokusili minimalizovat styk s rizikovými skupinami, aby nemohlo dojít k nakažení. MFK Karviná? Ta pošle kondičního trenéra do ohniska nákazy,“ čílil se.

Vandas Pavel @pavel_vandas Všechny kluby dělají a plní opatření podle protokolu. Nad rámec toho všeho apelujeme na management, trenery, hráče, včetně jejich rodin, aby se pokusili minimalizovat styk s rizikovými skupinami, aby nemohlo dojít k nakažení. MFK Karviná? Ta pošle kond.trenéra do ohniska nákazy oblíbit odpovědět

V Rusku by zbylé zápasy nakaženého týmu kontumovali, pokud by nebyl schopný poskládat sestavu. To také není nejlepší řešení, ale pořád lepší než trestat kluby, které se chovaly zodpovědně. Snad Karvinští dají zdravou sestavu dokupy a poperou se o záchranu na trávníku. Jenže termíny dochází...



Legenda Baroš. Začíná omlazování Baníku?

Na trávníku se už nepopere ostravská legenda Milan Baroš. Nezbývá než smeknout klobouk a poděkovat za všechno, co pro český fotbal udělal. Hlavně na mistrovství Evropy 2004 se na přímočarého útočníka moc krásně dívalo. Kariéru měl jako cyp. Úžasné. Právem číslo 27 v Baníku už nikdo jiný nosit nebude.

Možná je to pro klub vhodná chvíle zahájit proces omlazování sestavy. Baník, který skončí znovu šestý a nepodívá se do evropských pohárů, nepůsobí zrovna jako mančaft do rychlosti. Sice má v zádech bohatého majitele Václava Brabce, který naplní kasu svými třiceti miliony ročně, ale asi by také přivítal občasný výhodný prodej odchovance nebo perspektivního hráče, který by s rozpočtem pomohl.

Hložek a Lipsko?

S rozpočtem nepotřebuje pomoct Sparta, která avizovala, že prodávat svůj supertalent Adama Hložka zatím neplánuje, přesto se o tom v Německu čile spekuluje. Bulvární deník Bild přišel s tím, že je Hložek domluvený na přestupu do Lipska, které hledá náhradu za Tima Wernera, jehož prodala do Chelsea.

Sparta má požadovat patnáct milionů eur. Jsem zvědavý, během kterého přestupního termínu to dopadne. Na Hložka se tak krásně dívá, jeho gólová patička proti Jablonci byla výstavní a lize bude jednou chybět, ale jako když v reprezentaci najdeme...

Sparta nakonec díky tahům trenéra Václava Kotala zpackanou sezonu relativně zachránila. Myslím si, že si nikdy v historii nevážila českého poháru tak jako letos. Gratulace k trofeji. Teď nějak udržet výtečně hrajícího stopera Hancka a dohodnout se s Kangou, jenž před koncem smlouvy přepnul ještě na vyšší level.



Jednání to budou náročná. Stejně jako ligového grémia o osudu skupiny o záchranu. Horník nám v tom po čase zase lítá.

Pěkné ponedělí.