Liga v ohrožení. V Karviné se šíří nákaza, do karantény jde celý tým

O nařízení pro slezský klub informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová na dnešním brífinku k situaci na Karvinsku.

Dohrání kompletní prvoligové sezony je tak v ohrožení.

Během čtvrtka byly nejprve odloženy všechny tři sobotní zápasy předposledního kola skupiny o záchranu, jež měly mít výkop v sobotu v 17 hodin. Opava - Sigma Olomouc, Příbram - Teplice, Zlín - Karviná.



Kvůli regulérnosti soutěže nebylo možné odložit pouze zápas Karviné, ta by pak mohla v dohrávkách kalkulovat s tím, co jí stačí pro záchranu či baráž.

Nyní je jasné, že odkládání se týká kompletní skupiny o záchranu, jež měla finišovat příští víkend. Vzhledem k celoplošné izolaci karvinského mužstva nebude podle předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody pravděpodobně možné dokončit nejvyšší soutěž v plánovaném formátu

Ostatního ligového dění se problém v Karviné zatím nedotýká.

„Zbývající duely o nadcházejícím víkendu ohroženy nejsou a zápasy skupiny o titul stejně jako první finále skupiny o Evropu se uskuteční ve svých stanovených termínech,“ uvedla Ligová fotbalová asociace v odpoledním prohlášení. Zároveň vyjádřila zájem soutěž dokončit.

Nákazu koronavirem u tří fotbalistů potvrdil Radiožurnálu během čtvrtka karvinský asistent Petr Mašlej. „Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku,“ uvedl. Právě v těžební společnosti OKD se nemoc covid-19 rozšířila. Společnost kvůli tomu od pátku přeruší veškerou těžbu.

Titul patrně zůstane Slavii, co sestupující?

Situace v Karviné vážně ohrožuje dohrání Fortuna ligy.



Je možné, že se kvůli tomu nedohraje skupina o záchranu, což by znamenalo, že by z první ligy nikdo nesestupoval. Zrušila by se baráž a ze druhé ligy, kterou aktuálně vedou Pardubice, by o patro výš poskočil její vítěz. V příštím ročníku by tudíž nejvyšší soutěž hrálo 17 týmů.

Naopak je přípustný scénář, že Slavia dostane titul, i kdyby se liga nedokončila kompletně: na tuto variantu pamatuje po mimořádných změnách z dubna oficiální rozpis celostátních fotbalových soutěží.

Ten říká: „Pokud bude dokončena základní část i všechna utkání skupiny o titul - určí se výběr klubů pro soutěže UEFA dle stávajících pravidel s tím, že v tomto případě bude vyhlášen vítěz I. ligy.“

Pakliže by však nebylo proveditelné dohrát ani skupinu o titul, Slavia by oficiálně mistrem být vyhlášena nemohla.

Valná hromada FAČR bude 15. září Schválil to výkonný výbor asociace. Událost, kterou dvakrát odložila pandemie koronaviru, se uskuteční v Olomouci.

V regionu už jeden tým musel do izolace, šlo o druholigový Třinec. U rodiny jednoho z fotbalistů se objevil koronavirus, jeho testy byly nakonec také pozitivní a celý třinecký tým šel do karantény na čtrnáct dnů. Díky testům, jež neodhalily mezi hráči ani zaměstnanci klubu žádný pozitivní nález, se mohl Třinec vrátit do procesu tři dny před původním vypršením karantény.

Tři jeho zápasy byly odloženy a mírně se posunuly i závěr ligové skupiny o záchranu a baráž.



Dříve, ještě před restartem profesionálních soutěží v Česku, se nemocí covid-19 nakazili hráči Mladé Boleslavi a Slavie, v obou případech šlo o jednotlivce a krajské hygienické stanice rozhodly neposlat do izolace celá mužstva.

Právě v okrese Karviná zaznamenali v posledních dnech nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Moravskoslezský kraj je nejpostiženějším regionem země, v počtu nakažených předstihl Prahu.