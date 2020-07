Starka by byl z nedohrání ligy nadšený, Rovňan nechce spekulovat

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) v květnu schválil upravená pravidla pro určení pořadí v případě mimořádných okolností. Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, ve které jsou na posledních třech pozicích Karviná, Opava a Příbram, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by postoupil jen vítěz a zrušila by se baráž. Příští ročník nejvyšší soutěže by tak hrálo 17 místo obvyklých 16 týmů.



„Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený. Ale Karviné je mi líto. A pokud má být ten tým třeba čtrnáct dní v karanténě, pak trénovat a teprve potom jít hrát, to jsou tři týdny pryč a to se prostě ani dohrát nedá,“ řekl Starka v rozhovoru pro iSport.cz.

„Nejistota není příjemná pro nikoho. Předpokládám, že se brzy svolá ligové grémium, kde se rozhodne, co dál. Věřím, že se tak stane co nejdříve, aby měly všechny kluby jasno o nejbližší budoucnosti,“ uvedl Rovňan pro ČTK. „Musí se prostě svolat ligové shromáždění. Čím dřív, tím líp, protože si zkrátka musíme všechno mezi sebou vyříkat,“ souhlasil Starka.

Pro příbramského šéfa nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. „Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde,“ prohlásil Starka. „Prodlužování sezony je nevyhovující úplně pro všechny,“ doplnil Rovňan.



LFA, která v Česku řídí první a druhou nejvyšší soutěž, zatím odložila víkendový program skupiny o záchranu a další kroky oznámí v nejbližších dnech. „Počítali jsme se sobotním zápasem, do toho přišel odklad a neví se, co bude dál. Čekáme, jak se situace vyvine, nicméně A-mužstvo samozřejmě zůstává v plné přípravě,“ konstatoval Rovňan.

Druhý celek tabulky druhé ligy Zbrojovka Brno se zatím nerozptyluje možným zrušením baráže. „Těch variant je zatím tolik, že nemá cenu se jimi detailněji zabývat,“ řekl ČTK tiskový mluvčí klubu Martin Lísal. „Stále máme šanci vybojovat první místo v druholigové tabulce, takže situaci ve skupině o sestup v první lize nechceme komentovat,“ dodal.