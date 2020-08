My a čachry? Podívejte, jak se pískalo Spartě, říká příbramský boss Starka

Od sestupu se tým kontroverzního podnikatele i fotbalového funkcionáře Jaroslava Starky zachránil i letos, byť byl v tabulce poslední. Liga byla ukončena dvě kola před koncem poté, co byl tým Opavy poslán do karantény kvůli koronaviru a nikdo nesestoupil. Za pár dní tak Starkovi ligový kolotoč začne nanovo.



Co říkáte hlášce, že fotbal hraje 22 hráčů a Příbram nikdy nesestoupí?

Tak Příbram samozřejmě také sestoupila, ne že ne. To jsou takové pseudohlášky, se kterými nic neuděláte. Novináře respektuji, vždy s nimi rád sedím. Ale oni vám holt vytvoří tuto zvláštní pověst a vy ji s sebou táhnete celý život. Tak to je. Protože kdyby se nám třeba v konci ligy pískalo tak, jak se pískalo pro pražskou Spartu, tak nás rozsekají v novinách. Tam se to přejde tiše, protože to je Sparta. Respektuji to. Ale chyby v jejich prospěch – když jsme to nakousli – jsou strašidelné. A nikde v novinách to není. To být v Příbrami, píše se o nás čtrnáct dní.