Zlobiví fotbaloví hoši. Prémiové rozhovory, nyní za korunu na tři měsíce

Ve Spartě slavil mistrovský titul, časem se dostal až do Manchesteru City. Jak na angažmá ve velkoklubu vzpomíná? A jaké má zážitky z Václaváku? Česko má tuze rád. Rozverný útočník si při rozhovoru s naším redaktorem dokonce zazpíval: „Marek Ztracený, yes! To jsem poslouchal, hodně, hodně. Nebo Verona. Nejsi sám. A první moje písnička byla Turista. Som turista, turista, turista!"

„Nastěhoval jsem si do baráku kumpány. Všechno mi stouplo do hlavy, začal jsem dost pít, kolikrát jsme to táhli do rána." Nejen o svých opileckých eskapádách hovoří Jan Šimák v upřímné zpovědi pro iDNES Premium. Jak se z hvězdné posily Leverkusenu stal pacient protialkoholní léčebny? A co na něj řvali lidé v Česku?



Jan Rezek Jak jsme zvonili na Vrbu

Jan Rezek Jak jsme zvonili na Vrbu

Šest hodin ráno. Na trenéra Pavla Vrbu se snaží dozvonit vysmátá dvojka Horváth-Rezek. Jak kouč na překvapivý budíček reagoval? Jak vzpomíná Jan Rezek na roky ve Spartě? „Klub vlčáků, kteří o sobě nepochybují," tvrdí. Nyní končí kariéru. Přečtěte si jeden z jeho posledních rozhovorů v roli hráče.



Ví, že budí emoce. Že za své spolukomentování v televizi občas slýchá posměšky. Ve zpovědi pro iDNES Premium vypráví o svých kriticích, rodině, ale i o meditaci a snech. „Když mě ve snu někdo pronásleduje, proměním se v kyselinu a poliju ho. Žiju tam jiný život."

Lukáš „Strašák“ Vala Stesk fotbalového fanouška

Lukáš „Strašák" Vala Stesk fotbalového fanouška

Velký slávista, někdejší šéf kotle na Tribuně Sever. Jak náročný byl život fanouška, jenž nesmí jít na fotbal? V rozhovoru popisuje Lukáš Vala i jeden netradiční zážitek: „Vzal jsem si gumové rukavice, igelitku a šel ze záchodu vytahovat placentu. Myslel jsem si, že to je taková medůza. A najednou jsem vytáhl „mozek". Dal ho do tašky a vyšel na chodbu."

Vždy ho bavila auta, tetování, krásné ženy, ale především fotbal. Okusil anglickou Premier League, ale zamiloval si Rusko, kde hrál deset let, přestože nad řadou věcí kroutil hlavou: „Řidič zde mohl jet klidně ožralý na plech, ale policista ho za tři stovky pustil dál."

V řeckém PAOK Soluň zažil povedené období, nyní se těší na Euro. V rozhovoru mluví o tom, proč se neprosadil v Bruggách, proč ho zde kopali do zadku nebo o své povaze: „Jsem živočich. Když manželka usmaží řízky, dám si s radostí dva. Po večeři malé pivo."

Jaroslav Starka Jak se „hrála“ baráž o ligu

Jaroslav Starka Jak se „hrála" baráž o ligu

Bafuňář s kontroverzní pověstí, příbramský boss, ale i milovník T. G. Masaryka. Jakou roli hrál v kauze kolem Berbra? „Copak mám zapotřebí se namotat do nějaké spirály nesmyslů? Jsem rád, že ráno vstanu a udělám si vločky s ovocem," říká Jaroslav Starka.





Možná působí sebevědomě. Možná mu kdysi pozvánka do reprezentace spíše přitížila. „Dodnes se kouče Jarolíma občas zeptají, proč povolával Droppu," míní fotbalový cestovatel. Proč si oblíbil Kazachstán? A kde si nejvíc vydělal?

