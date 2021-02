Stesk fotbalového fanouška. „Strašák“ o lidskosti Trpišovského i VIP tribuně

“Ten stadion by pod námi asi spadl. Teď bychom tam byli do půli těla a skákali radostí,” napadalo Lukáše Valu, když doma na gauči sledoval senzační postup fotbalistů Slavie přes Leicester do osmifinále Evropské ligy. Jedenáct let šéfoval kotli sešívaných fanoušků, donedávna se v Edenu staral o předzápasový program a hlásil sestavy. Se Slavií zažil krušný boj o záchranu v lize i současné úspěchy.