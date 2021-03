Mohl bych napsat knihu. Droppova zpověď o penězích, kritice, covidu i Boratovi

Fotbalem si vydělával v sedmi zemích. Zažil čekání na výplatu v Rusku, blahobyt v Turecku i kritiku v Česku. Třeba poté, co ho v říjnu 2016 trenér Karel Jarolím vzal do reprezentace. „Mrzely mě reakce fanoušků. To, že jsem tam neprávem díky agentovi. Přitom jsem hrál ruskou ligu,“ vzpomíná dnes Lukáš Droppa.