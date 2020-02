Řízek: K fotbalu kalby patří. Prohýřil dva miliony, kvůli alimentům seděl

Dalších 15 fotografií v galerii Nomen omen. Příjmení na Mariána Řízka sedí, roztáčel to na trávníku i v hospodě. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 0:00

Třeba by válel za Barcelonu a teď jako rentiér potahoval z doutníku na pláži, jenže on místo toho obřími vrtáky proráží zdi a leze po střechách, aby se uživil. Marián Řízek, fotbalový bohém. Hráč, který uměl strhnout spoluhráče i fanoušky. Ale taky rošťák, co prohýřil majlant za alkohol a herní automaty a vyzkoušel si, jak se sedí v kriminále.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost

„Když jsem do vězení vešel, připadal jsem si jako v Americe. A když jsem obědval vedle vrahů, necítil jsem se moc dobře,“ svěřil se 53letý Řízek v otevřené zpovědi. Tento článek je součástí exkluzivního obsahu iDNES Premium. CHCI PREMIUM ZA 1 KČ První měsíc za 1 Kč, následně za 39 Kč měsíčně.

