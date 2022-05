Fotbalový boss Starka leží v umělém spánku v zahraniční nemocnici

„Pana Starku postihl při dovolené na Kanárských ostrovech oboustranný zápal plic a byl hospitalizován v místní nemocnici,“ prozradil jeden z mládežnických trenérů FK Příbram, který nepřál zveřejnit své jméno. „Aby si jeho organismus odpočinul, je podle mých informací udržován v umělém spánku,“ dodal muž obeznámený se situací.

„Kolikrát si říkám, že se na to vykašlu. Ale máme dobrou mládež a lidi okolo, bylo by škoda o to přijít. Tak co vám na to mám říct? Musíme věřit v lepší zítřky,“ řekl Starka v srpnu 2020 na otázku, co by se muselo stát, aby s fotbalem v Příbrami praštil.

Připravujeme podrobnosti.