Příbramský šéf Starka: Liga bude po tak dlouhé přestávce neregulérní

Příbram po 24 odehraných kolech ztrácí tři body na předposlední Opavu. První ligový zápas po koronavirové pauze svěřenci nového trenéra Pavla Horvátha sehrají v úterý 26., nebo ve středu 27. května doma proti Ostravě.



„Všem nám jde o fotbal a ten se prostě hrát musí. Nicméně nadšeni z toho nejsme, soutěž považujeme po tak dlouhé přestávce za neregulérní,“ uvedl Jaroslav Starka na klubovém webu.

S plány Ligové fotbalové asociace na dohrání sezony není příliš spokojený ani jeho syn a výkonný ředitel Příbrami Jan Starka. „Zůstalo také mnoho proměnných v situaci, kdy se někdo nakazí, zda bude karanténa pro tým, pro jedince nebo jen pouhý lékařský dohled,“ uvedl Starka junior. „Zároveň ani nemůžeme využívat zásadnější regenerace, které budou v takto nabitém programu velmi potřeba,“ dodal výkonný ředitel.

Kluby se vyslovily pro dohrání dvou nejvyšších soutěží v kompletní podobě, v případě první ligy tedy i s nadstavbou. Utkání se budou stejně jako v dalších zemích konat bez diváků a za specifických hygienických opatření. První liga by se měla dohrát do 15. července, odvety baráže o nejvyšší soutěž pak do víkendu 18. a 19. července.



„Je na nás kladeno hodně podmínek, které musíme pro zápasové dny připravit. Přesto jdeme do toho, A-tým se pilně připravuje,“ prohlásil Jan Starka.