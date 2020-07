Sezona se prodlouží, pokud Karviná projde testy. Z ligy můžou spadnout dva

Po úterním zasedání Ligového výboru o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

„Všichni členové Ligového výboru jednoznačně preferují sportovní ukončení profesionálních soutěží a chtějí vyčerpat všechny možnosti k dohrání soutěžního ročníku na hřišti,“ uvedla LFA v tiskové zprávě.

„I vzhledem k tomu se výbor rozhodl upravit termínovou listinu tak, aby měl karvinský klub dostatečnou lhůtu na tréninkovou přípravu po skončení nastolené karantény.“



Klíčová data pro osud aktuálně odložených zápasů nadstavbové skupiny o záchranu vypadají následovně:

16. července výsledky testů v Karviné.

17. července zasedání Ligového grémia, které by určilo, co dál, pokud by kontroly dopadly špatně.

23. července zápasy předposledního kola skupiny o udržení (Opava - Sigma Olomouc, Příbram - Teplice, Zlín - Karviná).

26. července zápasy posledního kola skupiny o udržení (Karviná - Příbram, Sigma Olomouc - Zlín, Teplice - Opava)

29. července první utkání baráže

1. srpna odvetná utkání baráže

Fotbalová sezona by tak, včetně baráže, kterou hrají 14. a 15. celek první ligy proti druhému a třetímu týmu z druhé, měla vyvrcholit až začátkem srpna. Datum 2. 8. si LFA na doporučení UEFA určila jako poslední možné pro dokončení soutěží.

Dohrání kompletního ročníku 2019/20 se ocitlo v ohrožení poté, co se v Karviné začátkem července objevily pozitivní testy u třech hráčů a jednoho člena realizačního týmu.

Krajská hygienická stanice poslala celé mužstvo do čtrnáctidenní karantény a vedení ligy zároveň informovalo o odložení zbývajících dvou kol nadstavbové skupiny o záchranu.

Ta by se kvůli situaci v Karviné nemusela dohrát, což by znamenalo, že by z první ligy nikdo nesestupoval. Zrušila by se baráž a ze druhé ligy, kterou aktuálně vedou Pardubice, by o patro výš poskočil její vítěz. V příští sezoně by tudíž nejvyšší soutěž velmi pravděpodobně hrálo 17 mužstev.

LFA uvedla, že dění okolo karvinského klubu nijak neovlivňuje zbývající program nejvyšší soutěže čili skupinu o titul a kvalifikační zápas o Evropskou ligu mezi pátým týmem elitní skupiny a vítězem play off o Evropu.

K ukončení ročníku nicméně může stačit i dohrání druhé ligy a skupiny o záchranu. Jak dodává LFA: „V případě, že nebude možné sehrát baráž, budou v souladu s Rozpisem soutěží z nejvyšší soutěže přímo sestupovat dva kluby a z druhé ligy je nahradí dva nejlepší po kompletně odehraných 30 ligových kolech.“

Poslední dvě přičky v první lize obývá patnáctá Opava s poslední Příbramí, o patro níž je za Pardubicemi brněnská Zbrojovka.

Karviná žehlí vyjádření asistenta Mašleje

Vedení Karviné mezitím důrazně odmítlo variantu, že by do kontaktu s hráči a realizačním týmem áčka přišel někdo bez oprávnění.



Po pěti dnech totiž reagovalo na prohlášení asistenta Petra Mašleje - ten pro Radiožurnál minulý čtvrtek uvedl: „Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku.“

„Jeho vyjádření bylo mimořádně nešťastné. Zásadně odmítáme, že by kdokoliv z trenérů mládeže přišel do kontaktu s hráči A-týmu, případně realizačním týmem přímo uvnitř klubu, jak to bylo některými médii prezentováno a následně dál šířeno po sociálních sítích,“ uvedla Karviná na webových stránkách.

„Nechceme spekulovat nad tím, odkud se nákaza do našeho klubu dostala, toto nám nepřísluší a je to v kompetenci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, která provádí trasování. Stejně jako nebyl do dnešního dne dopátrán trasováním ‚pacient 0‘, od kterého tato epidemie počala, je zcela zavádějící označovat kohokoli za toho, kdo přinesl vir do kabiny,“ stojí v prohlášení.