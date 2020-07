Karvinský šéf a primátor: Že nákazu přitáhl člověk z šachty, je nesmysl

„Nevnímám nynější situaci jen v rámci klubu, ale celého města, regionu. Z toho hlediska jsem z toho špatný. Přál bych si, aby to celé už skončilo,“ pokračuje.

Liga v ohrožení tým Karviné šel kvůli nákaze do karantény

Angažujete se v jednáních o dalším průběhu první ligy?

Vím, že má být Ligové grémium. Ale celý náš klub je v karanténě, takže tam se nemám ani s kým bavit. Všichni jsou doma. Akorát jsem chtěl, abychom vydali prohlášení, protože vyjádření asistenta trenéra o tom, že virus přinesl jeden z našich trenérů ze šachty, bylo nešťastné a útržkovité. Když mu někdo z novinářů zavolal, tak meditoval nad tím, odkud by to mohlo být. Ale je to nesmysl.

Takže virus není od kondičního trenéra mládeže, který pracuje na dole?

To je hloupost. Zjišťoval jsem si to. Dnes to krajská hygiena trasuje, takže žádný kondiční trenér mládeže, ani nikdo jiný to z šachty nepřitáhl. Nebyl v šatně áčka, ani nikde jinde. Neměl by tam ani co dělat. Jsme uzavřeni. Áčko trénovalo samostatně. Jenže hráči, členové realizačního týmu, zaměstnanci klubu tady bydlí, mají tu rodiny, normální osobní život. Tak to prostě je.

Karvinští hráči a trenéři se k situaci nesmějí vyjadřovat. Proč?

Máme manuál LFA (Ligové fotbalové asociace, která první ligu řídí), jak se bavit o zdravotním stavu. Není korektní, abychom se k tomu vyjadřovali, protože pak vzniká zbytečná panika. Informace se dostávají do osobní roviny a je to velice citlivá věc.

Jak jsou na tom s nákupy a zásobováním během karantény hráči, kteří nemají ve městě rodiny?

Objednali jsme si firmu, která vše zajišťuje. Hned jsme ji zařizovali, když tým spadl do karantény. Zvlášť u cizinců, kteří tady nemají rodinné příslušníky ani nikoho jiného, je to složité. Zásobování ale mají přímo do bytu. Objednávají si jídlo a vše, co potřebují.

Jste pro to, aby se skupina o záchranu dohrála?

To neřeším. Pro nás je priorita, aby byli v pořádku hráči. Máme tady spoustu zahraničních fotbalistů, mají rodiny, děti, takže hlavně musejí být zdraví. A přeji si, aby ti, co se nakazili, se co nejdříve vyléčili.

A co říkáte hlasům, že Karviná potřebovala covid-19 a předčasný konec ligy, aby měla jistotu záchrany?

Takové spekulace jsem už četl. Je mi z toho smutno. A slyšel jsem to i od některých funkcionářů z jiných klubů. Situace je složitá a nikomu to nepřeji, žádnému městu, žádnému primátorovi, starostovi. Byl bych rád, aby ten vir z České republiky zmizel a takové spekulace nikdo nevytvářel. Biti jsme my.

Tušíte, co bude dál?

Budeme bití i v budoucnu. Město je výrazně poškozené, postižené. Kluby nám odvolávají přípravná utkání, která jsme s nimi měli domluvená na začátek srpna, takže situace pro nás nebude vůbec jednoduchá. Mám i obavy, že hodně hráčů bude chtít po karanténě, po tom, co tady zažili, z klubu odejít. Mrzí mě, že není žádná solidarita, že nás mnozí osočují a spekulují nad nesmysly.