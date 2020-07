Koronavirus v Karviné. Klub má tři nakažené, jdou do karantény

S informací přišel server iSport.cz, který uvádí, že oficiální stanovisko klub chystá na čtvrtek.

Tři nejmenovaní fotbalisté z Karviné zamířili do dvoutýdenní izolace, zbytek týmu údajně zatím na pět dní, než všichni půjdou na další testy.

Karviná je ve skupině o udržení dvě kola před koncem dva body od poslední Příbrami a předposlední Opavy, nachází se na druhé barážové příčce. V sobotu 4. července měla nastoupit ve Zlíně, o týden později je na programu duel s Příbramí.



Situace v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže, pokud by tamní hygienická stanice uvalila karanténu na celé mužstvo, nemohlo by ve stanovených termínech ligu dokončit.

Podobně hygienická stanice zareagovala na nedávnou nákazu v sousedním Třinci – u rodiny jednoho z hráčů se objevil koronavirus, jeho testy byly nakonec také pozitivní a celý třinecký tým šel do izolace na čtrnáct dnů. Tři jeho duely byly odloženy, Ligová fotbalová asociace, jež v Česku řídí profesionální soutěže, rozhodla, že se kvůli tomu prodlouží fotbalová sezona o tři dny.

Třinec se mohl na trávník vrátit 28. června, o tři dny dříve, než mu karanténa měla původně vypršet. Bylo to díky další vlně testů, jež neodhalily mezi hráči ani zaměstnanci klubu žádný pozitivní nález.

Co aktuální situace v Karviné znamená pro ligu? Pokud by zhoršení epidemiologické situace v zemi nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání současné sezony, nebyl by vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nespadl.

Takový postup totiž odpovídá tuzemským fotbalovým regulím, jak dříve potvrdil šéf LFA Dušan Svoboda.



Slavia, která si před týdnem zajistila titul vítězstvím nad Plzní a radovala se z druhé hvězdy na dres za celkově dvacáté prvenství, by oficiálně mistrem být vyhlášena nemohla.

Pokud by nebyla dohrána skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestupoval, zrušila by se baráž a z druhé ligy by postoupil jen její vítěz. Fortuna liga, verze 2020/21, by tedy měla sedmnáct účastníků.