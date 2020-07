Situaci na Karvinsku i rozdělování miliard z EU projednají poslanci

„Z tohoto ohniska může vzniknout druhá vlna. Budeme chtít slyšet, jaká opatření má vláda připravená do budoucna,“ řekl Jurečka.



V důsledku šíření nákazy koronaviru byla přerušena těžba ve všech dolech OKD. „Čísla v posledních dnech byla vyšší, ale bylo to jednoznačně dáno plošným testováním pracovníků dolů OKD. Nemůžeme vyloučit, že dojde k nárůstům i v dalších dnech, ale čísla se zlepšují. Stále se držíme v rámci jednoho ohniska,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

To epidemiologové, ne vláda, prohlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš dal v neděli ruce pryč od rostoucího počtu nakažených koronavirem na Karvinsku.

„Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové, dělali hygienici. Nedělala to vláda, vláda to schvalovala. Pokud někdo říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to měli být hygienici,“ řekl ve své pravidelném ohlédnutí za událostmi minulého týdne „Čau, lidi“, které zveřejňuje na Facebooku.

„Rozhodnutí mají připravit odborníci, ale politickou odpovědnost nese vždy vláda,“ řekl v úterý předseda KSČM Vojtěch Filip.

Jednání i o balíku peněz na pomoc ekonomice

Na programu mimořádné schůze Sněmovny tak má být podle návrhu KDU-ČSL informace o plánu obnovy Evropské unie. „Chceme, aby premiér odjel na toto jednání s mandátem Poslanecké sněmovny,“ řekl Bartošek.



Premiér Babiš musí také jet podle lidovců na summit Evropské unie, kde se bude jednat o rozdělení balíku peněz na pomoc ekonomice evropských zemí ke zmenšení dopadů koronaviru s mandátem celé Sněmovny.

To bude druhým bodem mimořádné schůze. To, že bude již tento týden ve čtvrtek, řekl později šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. „Ten program my podpoříme. Jsou to věci, které je potřeba projednat,“ řekl šéf KSČM Filip.