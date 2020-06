PONEDĚLNÍK: Hloupé penalty, krásné góly. Liga baví i bez diváků

A tak se k jednomu počítači nakláníme třeba čtyři, abychom mohli pokládat otázky trenérům a hráčům postupně čekajícím před monitorem v tiskové místnosti.

Hezky nás to lidsky sbližuje. Do doby než nahrávací zařízení kolegy z rozhlasu narušuje přenos nepříjemným pískáním, po nátlaku ostatních se odpojí.

Krizový scénář počítá s dotazy napsanými na papíru a mluvčí jako spojkou, kdyby technika selhala úplně. Kolega ze Sportu raději utíká z Androva stadionu v Olomouci do svého nedalekého bytu a vyptává se z pohodlí domova. Možná stihl předtím ještě políbit ženu s dcerou.

Nikdy bych se nedokázal představit, že takhle jednou může vypadat naše práce reportéra na místě. Je to jako scifi. Prázdné tribuny, kam smí zatím jen pár desítek vyvolených, působí smutně.

I jiná bezpečnostní opatření proti koronaviru se však respektovat musí, i když roušky jsou už spíše na půl žerdi jen jako povinný doplněk. Doufám, že vývoj dovolí postupné uvolňování restrikcí například jako v Polsku, kde fanoušci od 19. června mohou naplnit 25 procent kapacity stadionu.

Úžasní fanoušci Bohemians by tak nemuseli stát na štaflích za zdí stadionu nebo lézt na stromy. Ale to hlavní: fotbal v Česku ožil!

Věřím, že nejen Ponedělníku se tuze stýskalo.

Můžete namítat, že bez lidí na tribunách to není ono - a budete mít pravdu, ale pořád lepší než nehrát vůbec, ač jsem očekával jen pokus o dohrání základní části soutěže.

Liga si věří ve fofru i na nadstavbu, tak držím pěsti, že nikde, ani v týmu na sestup, nevypukne ohnisko nákazy, neboť k vidění je i bez patřičné kulisy spousta zábavy a ba dokonce kvality.

Rekordní počiny

V uplynulém kole padlo 36 gólů (mnoho nádherných), což je rekord v historii samostatné české ligy. Nejvíc byl míč v síti v Plzni, jež sedmičkou zesměšnila odstupy dodržující Mladou Boleslav.

Je úctyhodné, jak rychle dokázal trenér Adrián Guľa Viktorii posunout a vtisknout atraktivní herní tvář. Přičítám to nejen jeho schopnostem, ale rovněž tomu, že po předchůdci Pavlovi Vrbovi nepřebíral mančaft v rozkladu, což může být rozdíl proti sparťanské výzvě.

Tentokrát se činili i Letenští, kteří lhostejno s jakým trenérem potřebují výkony hlavně ustálit. I v Karviné měli štěstí, že se videorozhodčí povšiml faulu Moravce na kličkujícího sparťana Hložka kdesi na půlce hřiště a neplatil tak gól Taiwa ze 36. vteřiny. Sudí Zelinka přitom na souboj koukal zblízka a faul neviděl, ale faul to byl, takže OK.

I tak Sparta musela otáčet skóre, podařilo se jí to ve druhé půli, kdy nastoupila jako vyměněná i díky skórujícím teenagerům Hložkovi (17 let) s Karabcem (16).

Z úspěchů mladíků v lize mám obzvlášť radost. Jak dlouho v ní Hložek ještě setrvá? Slýchávám názory, že by měl změnit adresu a jít do lépe fungujícího prostředí, aby se mohl dál zdokonalovat. Nebojím se, že by ve Spartě zakrněl, naopak je skvělé, že dostává tolik prostoru.

Uznání si o víkendu nezasloužili pouze střelci; slávistický brankář Ondřej Kolář je rekordním sběračem nul, překonal Petra Čecha se Zdeňkem Jánošem. Při demolici Jablonce 5:0, jemuž chybělo až osm členů ideální sestavy možná z části i proto, že důležitější mač ho čeká teď proti Liberci, musel vytáhnout jeden těžší zákrok. Jinak zazářil především záložník Stanciu.

Horváth nakopl Příbram

Poslední Příbram po plichtě s Baníkem překvapila výhrou v Olomouci, vůbec poprvé v sezoně bodovala na hřišti soupeře. Na předčasné soudy je brzy, avšak v lize začínající kouč Pavel Horváth dává Příbrami zajímavé obrysy.

Především dokáže odhadnout, na co jeho tým aktuálně stačí. Upřímně, proti Sigmě to byl hlavně hustý blok a dva góly ze dvou střel, ale když už Příbram vedla, měla ve hře i nápadité kombinační prvky s běhavým sparťanem Polidarem na hrotu a vzadu urostlou stoperskou dvojicí Kingue - Dramé.

Čtyřiadvacetiletý Kamerunec Kingue, jenž se neprosadil ve Slavii, vypadal opravdu výborně i na míči.

Hloupé penalty, kam se podíváš

Víkend se nesl nejen ve znamení rekordů ale rovněž hloupých penalt a zkratů. A kupodivu zápornými hrdiny nebyli muži s píšťalkou.

Ruce opavského Dordiče i teplického Kodeše byly vyloženě zbytečné, zvlášť když Kodeš si je nejprve ukázněně držel za tělem, aby je míč netrefil, jenže v nepravou chvíli ruku pustil a míč ji trefil. Zatímco tohle sudí zvládli, vyrovnávající trefě opavského Juřeny z 88. minuty předcházel zřejmě těsný ofsajd. Byť chybí lepší záběr kamery, chápu teplickou frustraci z pomezního Kovala.

A částečně rozumím i naštvanému Slovácku po porážce v Liberci, který se do hry dostal díky další zbytečné penaltě za povalení útočníka Kuchty zadákem Juroškou, čehož si všimnul pomezní Kříž, s bydlištěm v Liberci...

Kuchta možná padal ochotně, ale faul to byl. Horší byl zkrat zkušeného stopera Kadlece, jenž oplácel Kuchtovi jeden z faulů ve vzdušném souboji. Červená karta na místě. Ano, Kuchta umí provokovat, někdo tomu říká chytrost, leč Kadlec si tohle měl odpustit, tomu se říká hloupost.

Stejně jako slovácký manažer Veliče Šumulikovski příval sprostých slov, kterými častoval hráče soupeře při odchodu do kabin. Ostuda. Snad přijde chlapská omluva.

Do kategorie zcela hloupých penalt se ještě přihlásili jablonečtí stopeři Jeřábek se Štěpánkem na Slavii, až si jeden říká, že profík by se měl počínat jinak.

Hloupá penalta byla i ta, díky které Mladá Boleslav v závěru mírnila výprask v Plzni na 1:7. Pád Fulneka přišel jako faul snad jen rozhodčímu Orlovi.

Sudí Berka zase po dvou žlutých vyloučil českobudějovického matadora Sivoka. I on si měl ve druhé situaci na Bohemce počínat ve svých letech lépe, byť první žlutá byla z kategorie nejpřísnějších.

Stejně je fajn, že máme co řešit. Už za týden čeká ligu klíčový šlágr Slavie s Plzní. Ve hře je titul. Super, že liga jede. Nic proti esport hrám, ale to raději fotbal po skypu.

Pěkné ponedělí.