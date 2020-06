PONEDĚLNÍK: Nico, víc než mistr pasů. Chorý, víc než zákeřňák. A padavky

A českou kondiční, soubojovou, atletickou ligu mile povyšuje.

Pro Stanciua to byla už devátá asistence v sezoně, k tomu přidal čtyři góly. Parťákům vytvořil 58 šancí, nejvíc z celé ligy (před libereckým Malinským a sparťanem Kangou).

A především týmovým pojetím, tedy i ve hře bez míče, pomáhá Slavii k titulu, který může slavit už po středečním hitu s druhou Plzní. Je nejužitečnějším záložníkem soutěže, co myslíte?

Vysoko bych kromě výše zmíněných stavěl i kompletní středovou trojici Plzně Kalvach (5+5), Bucha (10+8), Čermák (6+8).

Viděli jste, jak se Aleš Čermák krásně otočil kolem jabloneckých obránců a s přehledem zakončil? Další top moment úvodního kola nadstavby.

Ještě předtím perfektním rohovým kopem posadil míč na hlavu skórujícímu Chorému. Jistě, tohoto si všimnete na první pohled. Vyzdvihl bych, co gólu Čermáka předcházelo - znamenitý presink Mihálika na rozehrávajícího brankáře Hrubého a pak klíčový sebraný míč Kalvachem na polovině hřiště - hlavičkou si obhodil soupeře a rychle rozehrál dopředu.

Pro tohle čtení a výstavbu hry je defenzivní štít Kalvach ceněný a také jemu by označení nejužitečnější záložník soutěže slušelo.

Zima, hřejivý příběh

Kouzelných momentů nabídl víkend víc. Ostatně i dalekonosný pas ostravského Kuzmanoviče hezky do kroku dvacetiletého Davida Buchty se asistenci Stancia přiblížil.

Velkou pochvalu za zalepení takového balonu si zaslouží odchovanec Baníku. První dotek by mohl vyučovat. Opravdu těžká záležitost pod tlakem soupeře. Následný blafák brankáři Kolářovi byl třešničkou. Moc povedená premiérová trefa v lize, blahopřeji.

První gól v lize dal i devatenáctiletý slávistický stoper David Zima. Jsem nadšený, kolik mu trenér Trpišovský po příchodu z Olomouce naložil důvěry nejen kvůli zranění Hovorky. Odehrál všech sedm zápasů po koronavirové pauze v základní sestavě - toho by se při konkurenci Jemelky a Beneše zřejmě ani v Sigmě nedočkal - a na Baníku úvodním gólem přiblížil sešívané k titulu. Příběh jako hrom.

„Před půl rokem to pro mě bylo nemyslitelné, protože jsem hrál třetí ligu za béčko Olomouce. Kdyby mi to tehdy někdo řekl, myslel bych si, že si ze mě dělá legraci. Jsem rád, chci co nejvíce pomoci klukům a přispět k titulu,“ culil se Zima.

Dobrý skauting Slavie i investované miliony.

Kotal narovnává Spartu

Uznání si zaslouží i Sparta. Tedy ne že by třetí místo o parník za Slavií a Plzní bylo chvályhodné, ovšem sedm výher v řadě a stoupající výkonnost ano.

Kouč Kotal ustálil stoperskou dvojici Štetina - Hancko a oživil i další hráče jako téměř odepsaného Karlssona (3+3) nebo kanonýra Kozáka. A pokud vyhraje finále českého poháru nad Libercem, udělá trenérský matador po nástupu za Jílka maximum možného. Fanoušci Letenských zažívají po čase zase radost z fotbalu, a to není málo.

Ukázkový VAR v Hradišti

U chválení ještě chvíli zůstanu, neboť sedm výher z osmi posledních zápasů je pro Bohemians v čele s trenérem Klusáčkem famózní bilance.

Na Slovácku by přitom možná prohráli, neboť oba jejich góly byly ofsajdové, tedy podle posouzení pomezních Vlasjuka s Klupákem. Nikoli podle videa. Zaplaťpánbůh za něj. Sudí Rejžek uposlechl instrukcí do sluchátek a chyby kolegů na lajně, kteří to v hraničních situacích měli vskutku složité, správně napravil. Takhle má VAR vypadat v praxi.

Video pomohlo k vítězné penaltě zachraňující se Příbrami. Všimlo si, že míč po závaru přistál padajícímu obránci Sigmy Jemelkovi na ruce. Že tomu předcházel útočný faul Treglera, který rukama povalil Beneše, sudímu u videa uniklo.

Tvrďák Chorý není padavka. Jaké simulanty sudí nachytali?

Vůbec neměl upadnout slávista Petr Ševčík, který si zkoušel vymodlit faul na Baníku. Rozhodčí Královec to s úsměvem ocenil žlutou kartou za simulování. Takhle to má vypadat. Stejně jako v pohárovém semifinále potrestal kartou sudí Orel libereckého Maru, lhostejno, že simuloval uprostřed hřiště.

Orlovi neunikl ani hanebně přifilmovaný pád olomouckého Davida Housky, do kterého lehce strčil v přerušené hře Baluta. Škoda jen, že i Houska neviděl kartu, nicméně ho Orel ihned gestem zvedal ze hřiště.

Dobrá práce, rozhodčí! Měla by na ni navázat i disciplinární komise, neboť proti simulantům, a že jich bylo zase víc než dost, je potřeba tvrdě bojovat.

Mnohem víc než proti faulům urostlého plzeňského hroťáka Tomáše Chorého, jenž se podle reakcí na sociálních sítí stal snad nejneoblíbenějším hráčem ligy.

Hejty, jak se moderně říká, mi přijdou až přehnané, i když žlutých karet sbírá na útočníka povážlivě moc. Ano, hraje tvrdě, ale nesimuluje a sám toho schytá požehnaně. Viděl jsem ho v mnoha zápasech osobně a nepovažuji jej za zákeřnáka. Naopak na obrovitou postavu za technicky zdatného i celkem rychlého.

Teď ke gólu kartu nepřidal, třeba se polepšil. Například liberecký útočník Jan Kuchta mi přijde jako větší provokatér brnkající na nervy obránců, ale ani bez fotbalových syčáků, podobně jako bez špílmachrů Stancia a spol., to v lítém boji na hřišti nejde.

Pěkné ponedělí.