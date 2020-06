Slavia už chápe umělce. A Stanciu ji tlačí za obhajobou titulu

„Nejde o moje osobní statistiky. Je jedno, kolik dám gólů nebo na kolik nahraju. Užívám si toho, že jsme první a míříme za svým cílem,“ prohlásil Stanciu, když se v Ostravě dohrálo první kolo nadstavby.

Slavia zvítězila 3:1, což jí na vedoucí příčce udrželo pohodový náskok před druhou Plzní. Středeční večer vypadá naprosto ideálně pro zlaté razítko. Výkop 20.00.

Doma v Edenu, kde budou křičet čtyři tisíce vyvolených fanoušků, kteří se vejdou do kvóty. A uprostřed zálohy rumunský špílmachr Stanciu, nejdražší hráč ligy, který se dostává do ráže.

Jeho přihrávky - ať už adresné, nebo do prostoru - mají čím dál lepší cit i využití. Anebo spíš spoluhráči ze Slavie čím dál tím lépe chápou, co má Stanciu za lubem.

Jako kapitán Bořil, který v Ostravě jaksi zapomněl, že má prioritně funkci levého obránce a tři minuty před přestávkou upaloval na křídlo. Něco tušil. Na opačné straně hřiště se zrovna Stanciu připravoval, jak po Holešově pobídce pohladí míč pravou placírkou.

Vnuknutí?

Intuice?

Nacvičený signál?

Všechno dohromady.

Centr byl dokonalý, Bořilova hlavička zapadla k tyči a Slavia vedla 2:0. „Nico to dával poslepu, prý o mně ani nevěděl. Jen slyšel, jak na něj z dálky křičím,“ s úsměvem vyprávěl Jan Bořil, jak to celé vzniklo.

Takže vlastně improvizace, mohlo by se zdát. Jenže Stanciu je na hřišti právě od toho, aby co nejvhodněji improvizoval, pokud nefungují natrénované stereotypy.

„Kdyby kluci proměňovali šance, které jim Nico připravuje, jsme na tom v položce gólů ještě líp,“ myslí si trenér Jindřich Trpišovský. Asi ano, protože podle oficiálních statistik Stanciu vymyslel už 58 přihrávek do gólových šancí, což je nejvíc ze všech hráčů v lize.

Slávisti jich využili jen devět. Ale zlepšuje se to, o čemž svědčí bilance z restartované fáze sezony: sedm zápasů, pět asistencí (plus dva góly).



„Ve Slavii se cítím dobře od první chvíle, co jsem přišel, ale začátky byly problematické, protože jsem v Arábii dva měsíce nehrál a ani netrénoval,“ vyprávěl Stanciu po sobotním vítězství.

To se musíme vrátit do loňského léta, kdy Stanciu znovu otevíral vrátka do české ligy. Nikoli jako součást Sparty, které kdysi sliboval věrnost, ale coby sešívaný rival. Jeho nápady u nových kolegů často narážely do hluché odezvy. Byť to asi nepřizná, musela ho stomilionová cenovka tížit v rozletu.

„Dneska je Nico úplně jiný hráč,“ soudí trenér Trpišovský.

A Slavia míří za titulem.