Bohemians děkují videu. Je vidět, jak je pro fotbal důležité, řekl Vacek

14. minuta, Kamil Vacek uklízí do sítě pas Jakuba Nečase. Pomezní sudí Petr Klupák zvedá praporek, hlavního arbitra Pavla Rejžka ale opravuje videoasistent – 1:0 pro Bohemians.

Podruhé v 86. minutě, za nerozhodného stavu. V hlavní roli tentokrát druhý asistent Pavel Vlasjuk, který odmával postavení mimo hru Petra Hronka. Hostující záložník se skutečně objevil daleko za stopery Slovácka, avšak, jak ukázal záznam, v souladu s regulemi – 2:1 pro Bohemians.

„Je vidět, jaký vliv má VAR na fotbal. Musíme být rádi, že nám góly platily,“ oddechl si autor úvodní branky.

„Byl jsem si jistý, že jsem v ofsajdu nebyl, protože jsem vybíhal za Michalem Kadlecem,“ popisoval inkriminovaný moment. O akci, která zásahu předcházela, však už tak přesvědčený nebyl. „Nemohu posoudit, jak to bylo,“ připustil.

Soudě dle rozhodnutí hlavního sudího nicméně byla v pořádku i přihrávka Davida Bartka na asistujícího Nečase.



Divák, který onen okamžik sledoval v přímém přenosu, moc moudrý být nemohl. Z opakovaného záznamu bylo vidět, že Nečas spíš v ofsajdu není, zároveň však chyběl širší záběr. Na základě čeho vlastně videorozhodčí Ondřej Berka usoudil, že byla celá akce v pořádku?

V tomto ohledu český fotbal stále za vyspělejšími ligami zaostává. Fanoušek mnohdy vůbec netuší, jakými záběry se VAR probírá a jaký nakonec vyhodnotí jako průkazný. Během přenosu ze Slovácka divák jen sledoval, kterak si domácí brankář Radek Porcal rovnal balon k odkopu, zatímco sudí Rejžek si držel ruku u sluchátka. A čekal... Transparentnost by nebyla na škodu.

Bohemians každopádně můžou videu děkovat. „Ukazuje se význam televizní techniky, bez ní by to bylo velmi těžké posoudit,“ uvedl kouč hostů Luděk Klusáček, jehož mužstvo skvěle nakročilo do finále skupiny o Evropu.

„Dostat se do Evropy by pro spoustu lidí v Bohemce byl splněný sen,“ prohlásil Vacek. Zkušený třiatřicetiletý středopolař ale varuje před uspokojením.

„Já už jsem těch pohárových dvojzápasů zažil hodně,“ vzpomněl si na angažmá ve Spartě a zrádné pohárové kvalifikace. „Důležité je, že se nám podařilo vstřelit venku dvě branky. Naše výchozí pozice je lepší, ale fotbal je nevyzpytatelný a stát se může všechno.“

„Podstatné je, že všichni vidí, jak makáme a nenecháme nikomu nic zadarmo. Popereme se o to,“ dodal.